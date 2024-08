Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas, etapa da Família

O Circuito Sesc de Corridas abriu inscrições para interessados em participar da etapa Corrida Beneficente da Família que acontece no dia 8 de semtebro, pelo terceiro ano como um evento tradicional em Campo Grande.

O evento terá categoria de corrida e caminhada, voltada para atletas profissionais e, principalmente, para corredores amadores e seus familiares. Os interessados em participar devem realizar a inscrição .

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro ou até se encerrarem as vagas disponíveis neste link.

Quem é trabalhador do comércio e tem a credencial Sesc, tem desconto de 10% na inscrição.

Os atletas receberão um kit para a corrida com: camiseta alusiva ao evento, número de identificação, chip para cronometragem e medalha de participação após concluir o percurso.

No dia da entrega dos kits, cada atleta pode levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão doados para instituições cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil.

Os três primeiros colocados na classificação geral 10km e 5km, masculino e feminino, serão premiados com troféu e dinheiro:

1º lugar - Troféu + R$ 750,00

2º lugar - Troféu + R$ 300,00

3º lugar - Troféu + R$ 150,00

4º lugar – Troféu

5º lugar – Troféu

Para os atletinhas, o evento terá uma área kids, que será voltada para crianças de 3 a 7 anos, e a categoria infanto-juvenil no seguinte formato:

8 a 10 anos: corrida de 1.000 metros (1 km);

11 a 13 anos: corrida de 2.000 metros (2km);

14 a 15 anos: corrida de 3.000 metros (3km).

O evento neste ano terá um espaço kids voltado para crianças de 3 a 11 anos que terá atiidades com os atletinhas que receberão medalhas de participação e camiseta pelo valor de R$ 50.

Serviço

Data: 8 de setembro

Largada: 7h

Local: Altos da av. Afonso Pena - Estacionamento do Bioparque Pantanal

Valor: R$ 99,90 (público geral)

Valor: R$ 89,90 (comerciário com a credencial Sesc)

