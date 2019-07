Estelionatários aplicam golpes em banco utilizando comunicado falso

Rauster Campitelli, com informações do Dourados News

Estelionatários estariam utilizando um comunicado falso da Caixa Econômica Federal para aplicar golpes na cidade de Dourados. Segundo a Polícia Militar, os criminosos convencem as vítimas sobre a necessidade de mudança de senha e sem que elas percebam, trocam o cartão e tomam o dinheiro, ou usam para fazer compras em nome dos usuários. Para isso, eles abordam as vítimas após a realização das transações no caixa de autoatendimento.

Ao se aproximarem, dizem que o aparelho emitiu o extrato que informa: “Prezado cliente, evite o cancelamento do seu cartão. Observações: Altere sua senha e letras agora neste terminal”. Ainda no extrato, a mensagem diz que “a não atualização implica em taxas de R$ 19,90”. Desta forma, eles se oferecem para auxiliar as vítimas, escolhidas estrategicamente para anular qualquer suspeita de golpe.

Os crimes costumam acontecer inclusive nos finais de semana ou períodos noturnos, quando há pouca movimentação nas agências. No último sábado (27), uma idosa de 65 anos foi enganada por um suposto estelionatário. O criminoso teria trocado o cartão da mulher e posteriormente tentou transferir o dinheiro dela para a conta de um indígena, também vítima do autor.

Em nota, a Caixa informa que “a área de segurança do banco realiza o monitoramento e mapeamento da atuação de quadrilhas especializadas, em colaboração com os órgãos de Segurança Pública competentes”. Ainda, “disponibiliza orientações de segurança em seu portal da internet e em suas agências com o objetivo de alertar seus clientes quanto a golpes, seja por e-mails spam, sites falsos, por telefone ou presenciais”.

Nesses casos, a Caixa orienta o cliente a entrar em contato com sua agência de relacionamento, Centrais de Atendimento ou com a Ouvidoria (0800 725 7474), informando o maior número possível de dados, para que as devidas providências sejam tomadas. Após análise das contestações e confirmado o golpe, é efetuado o ressarcimento aos clientes.

Deixe seu Comentário

Leia Também