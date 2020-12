Evangélicos se irritam depois de ver Priscilla Alcantara com Pablo Vittar  

A cantora gospel Priscilla Alcantara gravou uma participação no programa Caldeirão do Huck, na Globo na última quarta-feira (2). Além da artista gospel, foi convidado o cantor drag Pablo Vittar, que fez sua performance no palco do Caldeirão.

No camarim, os artistas se encontraram e posaram para foto. As imagens foram publicadas em suas respectivas redes sociais e logo viralizaram entre os perfis voltados para o universo LGBTQI+.

O fato de Priscilla Alcantara ter posado para foto ao lado de Pablo, causou um burburinho no meio evangélico.

Internautas mais conservadores questionam se Priscilla cantou junto com o Pablo no palco.

Ainda não foi divulgado a data em que o programa será exibido.

Deixe seu Comentário

Leia Também