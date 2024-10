Bosque Camburé recebe celebração em prol das crianças com atividades gratuitas

No próximo domingo (20), o Bosque Camburé será palco de uma celebração especial em prol das crianças, promovida pela Associação Ecosys de Integração e Desenvolvimento Sustentável e pela KDORE, em parceria com a Associação Amigos do Bosque Camburé.

O evento gratuito, que marca o aniversário do Bosque, será um dia de atividades emocionantes, lazer e conscientização ambiental, voltado para toda a família.

Entre as atrações, a KDORE realizará um workshop de pilotagem off-road para os entusiastas das duas rodas, totalmente gratuito. As crianças terão uma experiência única com a Federação de Arco e Flecha de Mato Grosso do Sul, que fará uma apresentação do esporte, incentivando os pequenos a conhecerem mais sobre a prática.

Já a Federação de Tiro distribuirá cachorro-quente para as crianças. E para completar o clima de celebração, a Triumph e a Jeep irão distribuir pipoca para os presentes. O evento também vai ter música ao vivo.

O evento terá a participação especial do Projeto Florestinha, que ensinará as crianças sobre a importância das árvores nativas, promovendo o plantio de mudas, reforçando a necessidade do reflorestamento e de cuidarmos do meio ambiente desde cedo.

Inscrições gratuitas para o Workshop Off-Road por aqui. É necessário apenas uma doação para as ações do projeto. Para mais informações, o telefone (67) 98185-9733 está à disposição.

