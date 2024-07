Família pede doação de sangue para salvar vida de rapaz que se acidentou em Bandeirantes

O jovem Rafael Da Cruz Matos, de 22 anos, que se envolveu em um grave acidente entre motos na rotatória da Avenida Francisco Antônio de Souza com a rua Luis Flôres Soares Pinheiro, em Bandeirantes, está precisando de doações de sangue. O rapaz está internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande.

Para o JD1 Notícias, a mãe de Rafael, Marilene Aparecida da Cruz, detalhou que ele voltava para casa para jantar, quando o acidente aconteceu. “Ele não tem usa a moto durante a semana, porque não fica aqui pois trabalha em fazenda. Quando ele vem, aí é que sai com a moto, vai ver a namorada. Avisei que a janta estava pronta e ele parou para abastecer, antes de vir para casa”, disse.

Por conta da colisão o rapaz foi socorrido em estado gravíssimo, com lesão nos pulmões, algumas costelas quebradas, fratura exposta no pé e ainda está com um problema no rim. Rafael seria submetido a uma cirurgia, que Marilene ainda não sabia se havia sido realizada.

Devido ao quadro delicado, os amigos e familiares lançaram uma campanha de doação de sangue, onde qualquer tipagem pode ajudar o rapaz. “O pessoal sensibilizou com as doações de sangue porque todo mundo conhece o Rafael, sabe que ele é um menino de ouro, tem um coração muito bom”, disse a mãe.

Para que a doação seja destinada a Rafael, é preciso falar o nome dele antes de doar. As doações podem ser feitas no Hemosul de Campo Grande, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1304, na região central da cidade.

