Família procura por Bills, cãozinho 'chocolate' que sumiu no Estrela do Sul

A família de Bills procura pelo cãozinho que sumiu desde o último sábado (5/08), na rua Mestre Valentim, no Estrela do Sul, próximo ao mercado Mister júnior, depois de um descuido e até o momento não foi encontrado.

O dono, conta que Bills tentava sair de casa algumas vezes, mas sempre tinha alguém que via e conseguia impedir. Na madrugada que Bills sumiu, o dono acredita que ao entrar em casa o portão possa ter ficado "mal fechado"."Ele não tem costume nenhum com a rua, por isso acredito que se perdeu", contou Welder Prado de 27 anos.

O cãozinho precisa de cuidados especiais, já que está em tratamento contra a sarna e com a última vacina atrasada, pois seria aplicada no dia que ele fugiu. "Já rodei o Estrela do Sul, Vila Izabel, região do São Francisco, CCZ, estou em todo canto da internet", até mesmo cartazes Welder espalha a procura do cão.

Bills é um cachorro de porte médio/grande de 1 ano e 4 meses com pelagem marrom, falhada nas costas por causa da doença de pele. Se alguém ver ou tiver informações deve entrar em contato com o número (67) 996004880, falar com Welder.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

.



Deixe seu Comentário

Leia Também