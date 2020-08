Familiares tem notícias do paradeiro de Dudu após 12 dias desaparecido

Saiba Mais Polícia Desaparecido há 11 dias, familiares e amigos procuram por Dudu

Após 12 dias desaparecido, familiares e amigos do eletricista, Eduardo Luis Franco Scarpellini, 45 anos, também conhecido como 'Dudu', confirmam que já conseguiram notícias e informações sobre seu paradeiro.

O pastor e dono da serralheria onde Eduardo trabalha e esteve morando temporariamente, Alexandre da Silva contou ao JD1 Notícias que a família recebeu a informação que Dudu está em uma clínica de reabilitação.

Alexandre que também é dono do carro com o qual Dudu dirigia quando sumiu, conta que uma prima de Eduardo falou para ele ficar tranquilo, pois o amigo tinha aparecido. "Eu sabia que ele tinha problema com drogas, mas fazia uns 10 anos que ele não tinha uma recaída, então há um tempo ele passou por problemas particulares e veio pedir ajuda, e por conhece-lo há muito tempo deixei ele ficar aqui no escritório da serralheria", local de onde Eduardo saiu pela manhã no dia 25 de junho e desde então não dava notícias aos amigos.

"Eu vou confirmar onde ele está mais tarde. Parece que ele se internou na clínica. A família apenas disse que viram ele no local e está tudo bem', contou Alexandre que também é amigo de longa data de Dudu.

