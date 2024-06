Famosos vão às redes para criticar Neymar e PEC da privatização das praias

Vários famosos foram às redes sociais se manifestar contra a proposta de Emenda à Constituição (PEC) da privatização das praias, que retira da União a propriedade exclusiva sobre os chamados terrenos de marinha.

As publicações ocorrem após a troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar sobre o assunto, já que o jogador brasileiro fechou parceria com uma construtora para um condomínio beira-mar e é acusado de se beneficiar com a proposta.

Famosos como Vera Fischer, Otavio Muller e Anderson Muller, além de Piovani, usaram as redes sociais para criticarem a proposta e Neymar, com o ‘slogan’ "-Ney, +Mar" para falar sobre o assunto.

"O Ney é a feiúra fabricada no Brasil e o Mar nossa beleza natural… Me poupe, Neymar. E com todo respeito vai te catar", escreveu Anderson em sua publicação, completando a postagem com as hashtags "bobão", "ridículo", "prepotente" e "babaca".

Fischer entrou na ‘onda’ de publicações e também criticou o jogador, além de se manifestar contra a aprovação da PEC. "Quando meia palavra basta. Não caia nessa, seja contra à privatização das praias! Cuide bem do mundo que o mundo cuidará de você!", escreveu a atriz.

A atriz Elisa Lucinda se juntou aos posts críticos da privatização e de Neymar, e aproveitou para rimar. "Querem por o mar no bolso, Odoyá, e lucrar. Aquele que privatizar as praias de Yemanjá terá infortúnio público e particular. Aquele que aprovar vender o direito ao mar, está longe da grandeza de Vini Jr. e tragicamente perto do anti-Brasil saudável, que se tornou Neymar”, diz a publicação.

Entenda melhor a PEC das praias

A PEC tem como objetivo retirar da União a propriedade exclusiva sobre os chamados terrenos de marinha, que são áreas na costa marítima brasileira, incluindo as praias e o contorno de ilhas.

Atualmente é possível construir casas e empreendimentos nessas regiões, mas, nesse caso, os proprietários ficam sujeitos ao regime de aforamento, com pagamento anual de uma taxa para a União.

Com a regra atual, mesmo com o direito de morar ou empreender na área, a União segue sendo dona da área, o que pode mudar com a aprovação do Projeto.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também