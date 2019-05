Feijoada do FAC terá renda revertida em agasalhos

Saiba Mais Geral Diogo Nogueira vai agitar a 20ª Feijoada do FAC

A primeira-dama e presidente do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Tatiana Trad, destaca a importância de envolver a sociedade campo-grandense e o poder público, em prol das pessoas carentes da capital.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Tatiana falou sobre a 20ª edição da Feijoada do FAC, e o impacto que o evento traz na comunidade. “É a oportunidade de entender a importância de ajudar as pessoas que mais precisam”, disse.

O recurso arrecadado na venda de camisetas do evento será revertido para a compra de agasalhos. “Agora começamos a época do frio e temos muitas pessoas que precisam de cobertores e agasalhos, e a sociedade se une nessa festa linda festa que fazemos com muito amor e carinho”, destacou.

A expectativa da primeira-dama, que organiza a feijoada pelo terceiro ano consecutivo, é “muito boa”. “Temos tido um ano após o outro, sucesso e maior número de pessoas engajadas. Uma festa que vai ter comida, bebida e o show maravilhoso do Diogo Nogueira”, elencou. Tatiana aguarda cerca de 1,5 mil participantes no evento que acontece no dia 25 de maio.

Sobre o FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também é um catalisador de doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso.

Além disso, o FAC promove cursos de capacitação e oficinas que visão geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

Serviço:

Evento: Feijoada do FAC

Local: Shopping Bosque dos Ipês.

Horário 11h

Data: 25 de Maio – Sábado

Endereço: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Bosque Expo

Atração: Diogo Nogueira

Valor: R$ 190,00

Camisetas a venda no FAC – 2020 1361 e pelo whatsApp: 99182 1770

Saiba Mais Geral Diogo Nogueira vai agitar a 20ª Feijoada do FAC

Deixe seu Comentário

Leia Também