Diogo Nogueira vai agitar a 20ª Feijoada do FAC

O cantor Diogo Nogueira estará encarregado de animar o público na 20ª edição da Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), no próximo dia 25 de maio.

A atração foi anunciada pela presidente do comitê gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, durante o lançamento do evento nesta quinta-feira (2). “Contamos com a colaboração de toda a sociedade de Campo Grande para nos ajudar com as vendas das camisetas, para que a gente possa fazer o bem, aquecendo as famílias que vão precisar neste inverno. Estamos na 20ª edição, com show do Diogo Nogueira. Convocamos Campo Grande para mais este evento de sucesso”, declarou.

A primeira-dama recebeu 62 madrinhas do evento, que terá toda a renda distribuída para auxiliar a população mais carente da capital. Elas terão como missão ampliar o número de participantes na feijoada.

As camisetas para a 20ª edição da Feijoada do FAC, que acontecerá no Bosque dos Ipês, podem ser adquiridas na entidade, pelo valor de R$ 190,00.

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira é cantor e compositor, filho do saudoso sambista João Nogueira. Sua discografia inclui cinco CDs e três DVDs, com mais de 750 mil unidades vendidas, colecionando: cinco discos de ouro e dois DVDs de Platina (“Sou Eu” e “Diogo Nogueira – Ao Vivo em Cuba”), sendo um deles de Platina Duplo (“Sou Eu”).

Serviço

Evento: 20ª Feijoada do FAC

Local: Bosque Expo – Bosque dos Ipes

Horário 11h

Data: 25 de Maio – Sábado

Endereço: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

