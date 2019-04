Marquinhos autoriza concurso público na área da saúde

Matheus Henrique com informações da Assessoria

O prefeito Marquinhos Trad assinou na tarde desta terça-feira (30) a autorização para realização de concurso público para o preenchimento de vagas do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A previsão é de que o edital seja lançado ainda na primeira quinzena de maio e o certame será conduzido pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

O prefeito diz que é extremamente necessário para suprir as necessidades, principalmente de médicos, para melhorar a qualidade da assistência prestada à população “Esse é um processo que estava sendo bastante aguardando e deve minimizar os problemas de falta de profissionais o que, por sua vez, vai garantir uma melhoria no serviço”.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, acredita que a realização do concurso é uma oportunidade para suprir as necessidades da secretária e disse, “hoje, enfrentamos um problema nacional que é a falta de pediatras na rede pública de saúde. Com o concurso enxergamos uma oportunidade de agregar esse profissional a nossa rede e suprir nossa necessidade”.

Além de médicos pediatras, estão previstas vagas para médicos generalistas, plantonistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares, assistentes de serviços da sáude, entre outros cargos inerentes à área da saúde.

Conforme previsto no edital, a taxa de inscrição para os cargos de nível superior deve ser de R$ 150, nível médio R$ 80 e fundamental R$ 70. A previsão é de que o concurso atraia quatro mil candidatos.

