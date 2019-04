Prefeitura tem 20 vagas de estágio para estudantes de pedagogia

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, abre na próxima quinta-feira (2), o período de inscrições para a seleção de 20 estagiários que estejam cursando do 3º ao 6º semestre de pedagogia.

Os candidatos só poderão concorrer as vagas se estiverem devidamente matriculados em instituições de ensino superior no curso citado. A inscrição deverá ser feita até a próxima quarta-feira (8). Clique neste link para se inscrever .

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, aos candidatos inscritos como deficientes, devendo tal condição ser primeiramente informada no ato da inscrição e descrita conforme laudo médico, no campo “Observações do candidato”, e posteriormente comprovada no ato de assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico evidenciando a aptidão para a função pretendida.

A prova escrita objetiva realizar-se-á em data e local a serem determinados por edital a ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande. É de exclusiva responsabilidade do candidato a conferência sobre a data, local e horário de prova, sendo que não serão enviados comunicados individuais.

O valor da remuneração da bolsa de complementação educacional será de um salário mínimo vigente, acrescido de vale-transporte e seguro de vida.

O edital, na íntegra, está publicado na edição n° 5.561 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), disponível neste link .

Deixe seu Comentário

Leia Também