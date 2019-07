Fetracom derruba diretoria e indica junta

Os sindicatos filiados a Fetracom (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Mato Grosso do Sul) se reuniram esta semana com o presidente da federação, Pedro Lima (também presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Dourados-MS), e os membros do Conselho de Representantes para deliberarem sobre as irregularidades do pleito eleitoral da entidade. Durante a reunião, eles decidiram anular a eleição do dia 5 de junho e indicaram a Junta Governativa.

Os presentes analisaram e debateram sobre as violações estatutárias cometidas pela atual Diretoria Executiva da federação sobre o edital de convocação, que violou artigos do Estatuto Social da Fetracom, homologado pelo Presidente da Comissão Eleitoral, Adauto Candido de Almeida. Ele afirmou “que o resultado das eleições não atingiu o quórum necessário para declarar vencedora a única chapa concorrente”.

O mandato da diretoria da federação vence no dia 7 de julho deste ano e, após as considerações apresentadas, os membros do Conselho de Representantes submeteram à votação dos presentes e foi aprovada por maioria (7 votos a favor, 2 abstenções e 1 ausência), a anulação das eleições e criada a Junta Governativa.

Os integrantes indicados foram:

-Douglas Rodrigues Silgueiro (Sindicato dos Empregados no Comércio de Aquidauana-MS e Região)

-Estevão Rocha dos Santos (Sindicato dos Empregados, Agentes Autônomos, Comércio e Empresa de Assessoramento, Periciais, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Mato Grosso do Sul)

-Nilson de Souza (Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Andradina-MS e Região)

-Hilton Martins Vieira (Sindicato dos Empregados no Comércio de Paranaíba-MS)

-Orlando Terredor Pinto (Sindicato dos Empregados no Comércio de Corumbá-MS)

-Clodoaldo Fernandes Alves (Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviços de Maracaju-MS)

O mandato tem prazo de seis meses a partir da posse, que será realizada no dia 8 de julho.

