Fiéis católicos se reúnem em procissão e celebração de Corpus Christi

Hoje acontece o feriado de Corpus Christi, celebração da Igreja Católica que lembra a instituição da eucaristia e celebra o Corpo de Cristo. Nesse dia, os cristãos relembram o momento em que Cristo partilhou o pão e o vinho com os discípulos na última ceia.

Uma forma tradicional de celebrar é com uma procissão em razão à caminhada do "povo de Deus" em busca da Terra Prometida. Em muitas cidades há o costume de adornar as ruas com tapetes feitos de serragem colorida e outros materiais.

A confecção dos tapetes para a celebração de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira (8), é uma tradição. Para isso, algumas vias de Campo Grande serão interditadas. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nos locais de interdição e planejem outras rotas.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que a avenida Fernando Corrêa da Costa, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras, já está interditada. A procissão de Corpus Christi é organizada pela Arquidiocese de Campo Grande com apoio de paróquias.

Ainda conforme a Agetran, a partir das 3h desta quinta-feira (8), as vias interditadas que serão interditadas são: av. Afonso Pena entre Pedro Celestino e 13 de Maio; 13 de Maio entre Afonso Pena e Fernando Corrêa (com cruzamentos livres); av. Fernando Corrêa da Costa entre Rui Barbosa e 14 de Julho, no sentido horto florestal.

As interdições ocorrem somente durante a passagem do público, deixando o trânsito liberado em seguida. Os tapetes serão confeccionados pelos fiéis na 14 de julho e na Fernando Corrêa da Costa.

Mas o que significa Corpus Christi?

Significa, em latim, corpo de Cristo. É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho".

