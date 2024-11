Fiems é finalista do Prêmio Jatobá de Excelência

Por meio da Diretoria de Comunicação e Marketing (Dicom), o Sistema Fiems é finalistas da edição 2024 do Prêmio Jatobá de Excelência e Inovação em Relações Públicas a nível nacional. A cerimônia de premiação será realizada no dia 2 de dezembro, em São Paulo.

A premiação reconhece o trabalho de agências e departamentos de comunicação que elaboram estratégias para que as organizações alcancem seus resultados.

A Fiems concorre na categoria 'Brand Publishing, Projeto Especial e Case Regional do Ano - Centro-Oeste', com o projeto: 'MS Day - um estado além das fronteiras'. E na categoria 'Causa e Propósito' com o projeto: MS Pela Vida - unidos pelo Rio Grande do Sul.

Entre os quesitos avaliados, estão: Inovação e Criatividade, Estratégia, Ideia/Inspiração, Originalidade, Legado, Técnica, Resultado, Apresentação, Execução e Enquadramento na Categoria.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, comemorou a indicação da Fiems como finalista da premiação. “Esse reconhecimento reforça o compromisso da Fiems em promover o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e projetar nossas iniciativas para além do nosso Estado. Inclusive, os dois projetos finalistas vão ao encontro desse objetivo: o MS Day, que foi uma ação de apresentar Mato Grosso do Sul para investidores; e o MS Pela Vida, que levou ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul depois das enchentes”, afirmou.

Para a gerente da Dicom, Ana Paula Dantas, a notícia foi motivo de alegria. “Ser finalista de um prêmio nacional representa a coroação de um trabalho árduo, desenvolvido a muitas mãos, por uma equipe de excelência e comprometida com o resultado final. Essa premiação reforça a qualidade dos projetos elaborados aqui na Fiems, aqui em Mato Grosso do Sul.

O Troféu Jatobá 2024 conta com 34 categorias, envolvendo grandes agências, agências-butique e organizações empresariais e públicas. O prêmio bateu recorde de inscrições neste ano, com 343 cases submetidos por 141 participantes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também