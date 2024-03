Fiems realizará palestras sobre ESG em Campo Grande

Na próxima quinta-feira (21), a Fiems irá realizar a primeira edição do ESG Talk, das 8h às 11 horas no auditório da Faculdade Senai de Construção. O evento é voltado para padrões e práticas, para se analisar se as empresas são socialmente conscientes, sustentáveis e corretamente gerenciadas.

A ESG (sigla em inglês que quer dizer ambiental, social e governança), permeia toda uma estratégia corporativa e auxilia as empresas na criação de valor, reputação e até mesmo na gestão de toda a sua cadeia.

O evento terá duas palestras, onde serão expostos cases nacionais e locais de empresas que já iniciaram esse processo, implementando iniciativas pontuais ou fazem isso de uma forma mais ampla.

Segundo a assessora do núcleo de ESG e Sustentabilidade da Fiems, Cláudia Borges, a ideia é desmistificar esse novo conceito e mostrar que empresas de portes variados podem adotar boas práticas.

“Às vezes, as pequenas indústrias acreditam que não é uma iniciativa para elas, que é algo que não faz sentido, que isso é uma agenda apenas para as grandes empresas. E neste evento, a gente vai tratar que é uma agenda para todos, como pode ser implementada, como pode criar relevância e valor também para os pequenos empresários”, explicou.

O ESG Talk é uma realização do Sistema Fiems, será aberto ao público em geral com inscrições de graça. O público alvo são as empresas associadas aos sindicatos do setor industrial.

Confira a programação

8h – Abertura

8h10 – Palestra: ESG, Indústria e Sustentabilidade, com Francílio Dourado

9h – Palestra: ESG – as práticas realizadas pelas empresas nacionais, com Alciléia Farias

9h40 – Mesa Redonda: Cases práticos de indústrias de MS

Serviço – A Faculdade Senai de Construção está localizada na Avenida Rachid Neder, esquina com a Rua Caxias do Sul, bairro Cruzeiro, em Campo Grande. A inscrição para o ESG Talk é de graça e pode ser feita pelo link clicando aqui.

