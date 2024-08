Fiems recebe cônsul honorário da Índia em seminário internacional

Organizado pelo LIDE-MS e Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB), o Seminário Internacional “Fazendo Negócio com a Índia: edição Mato Grosso do Sul” aconteceu ontem 920, na sede da Fiems e apresentou as oportunidades de negócios entre o país asiático e MS.

O diretor de relações internacionais da Fiems e presidente do LIDE-MS, Aurélio Rocha, representou na ocasião o presidente da Fiems, Sérgio Longen. “Hoje é um dia muito importante porque vamos celebrar as relações entre Brasil e Índia. Quando a gente pensa em Índia, a gente tem que pensar em um país de grandes proporções, um país que alia tradição e inovação. Nós estamos enxergando a Índia como uma potencialidade e como um grande parceiro natural para as relações comerciais brasileiras”, ressaltou.

O cônsul honorário da Índia e presidente da CCIB, Leonardo Ananda, destacou o potencial econômico da relação MS - Índia que, em 2022, apresentou valores nunca antes vistos, chegando a US$ 223 milhões. “Hoje, o Mato Grosso do Sul é o oitavo estado brasileiro que mais exporta para a Índia, mas tem potencial para estar entre os três maiores. Mas, precisamos dos empresários locais para que isso se torne realidade”, enfatizou.

O governador Eduardo Riedel foi representado pelo secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, que afirmou a importância de se pensar nos dois lados dos negócios; importar e exportar. “Trata-se de um grande mercado, uma grande população que a Índia tem, eu acho que a sinalização do crescimento, do perfil de consumo é fundamental. E também pensar em investimento, os empresários sul-mato-grossenses que podem fazer investimentos na Índia aproveitando aquele mercado, e a oportunidade de os indianos investirem aqui também. Que possamos descobrir bons negócios com o evento de hoje”, finalizou.

