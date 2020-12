Filha de Valdemiro gasta R$ 850 mil em live e diz que foi emenda do governo

Da redação, com informações da Coluna Léo Dias

Segundo fontes da coluna Léo Dias, a filha do pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, Raquel Santiago teria gastado R$ 850 mil para produzir a live Estações.

Raquel seria uma das responsáveis pela crise financeira da família, apontam pessoas próximas, ainda de acordo com a coluna, pois a mesma também conduz as finanças da igreja.

A live foi realizada em julho, e nos bastidores, Raquel diz que os eventos e ações realizados por ela recebem apoio do governo por meio de emendas. Porém, ainda de acordo informações do colunista, a produção da live afirmou que, em 2020, eles não tiveram esse apoio governamental.

A pastora também foi acusada de trair o ex-marido com o assessor do pai. Por isso, o apóstolo Valdemiro Santiago afastou sua filha do púlpito e da TV.

Deixe seu Comentário

Leia Também