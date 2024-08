Finalmente saiu! Bolão de 22 cotas fatura prêmio de R$ 62 milhões da Mega-Sena

Finalmente saiu. Um bolão de 22 cotas de Várzea Paulista, em São Paulo, conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2.764, da Mega-Sena e faturou o prêmio acumulado de R$ 62,1 milhões, no sorteio realizado nesta terça-feira (20).

Os números sorteados foram: 20 - 31 - 34 - 38 - 42 - 51. O próximo sorteio deve acontecer na quinta-feira (22), com um prêmio estimado em R$ 30 milhões.

De acordo com o divulgado pela Caixa Econômica, a quina teve 62 ganhadores que receberão, cada um, R$ 58.041,07. As 3.343 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.537,77.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

