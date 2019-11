Flamenguista tem parada cardíaca ao comemorar gol da Libertadores

Saiba Mais Esportes Com virada histórica, Flamengo vence a Libertadores

O motorista de ônibus Valdecir Rosa de Farias, de 41 anos, torcedor do Flamengo morreu no sábado (23), ao comemorar o segundo gol do time enquanto assistia a final da Libertadores

muito emocionado e sofreu uma parada cardíaca.



De acordo com a família, ele sofria com problemas no coração e usava um marcapasso. O flamenguista assistia ao jogo junto com a esposa na casa de um vizinho.



Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos confirmaram o óbito por parada cardíaca.



A esposa, Jucielly Farias, declarou que ele era flamenguista "roxo" e o coração não aguentou.





