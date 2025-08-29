Forbes divulga os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025; veja lista

O brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, foi apontado pela Forbes como o maior bilionário do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Aos 43 anos, o empresário, que vive em Singapura desde 2012, possui uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões, alta de 45,5% em relação a 2024.

A lista divulgada na quinta-feira (28) mostra que o Brasil soma 300 bilionários – 240 homens e 60 mulheres – com patrimônio total superior a R$ 1,9 trilhão.

Desse grupo, 31 brasileiros entraram pela primeira vez no ranking. Segundo a Forbes, 56% viram suas fortunas aumentar, 20,6% tiveram queda e apenas um permaneceu estável.

Entre as mulheres, Vicky Safra é destaque como a única representante feminina no Top 10, com R$ 120,5 bilhões.

Os 10 brasileiros mais ricos em 2025

Eduardo Saverin – R$ 227 bilhões (+45,5%)

Vicky Safra e família – R$ 120,5 bilhões (+9,4%)

Jorge Paulo Lemann – R$ 88 bilhões (-4,2%)

André Santos Esteves – R$ 51 bilhões (+56%)

Fernando Roberto Moreira Salles – R$ 40,2 bilhões (+4,5%)

Carlos Alberto da Veiga Sicupira – R$ 39,1 bilhões (-20,8%)

Pedro Moreira Salles – R$ 38 bilhões (+5,1%)

Miguel Gellert Krigsner – R$ 34,2 bilhões (+19,2%)

Alexandre Behring da Costa – R$ 31 bilhões (-11,1%)

Jorge Neval Moll Filho – R$ 30,8 bilhões (+12,6%)

Além do destaque para os banqueiros tradicionais e investidores da 3G Capital, nomes ligados à saúde, tecnologia e cosméticos também consolidam espaço no ranking, como Miguel Krigsner (Grupo Boticário) e Jorge Moll (Rede D’Or).

