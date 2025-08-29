Forbes divulga os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025; veja lista

O brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, foi apontado pela Forbes como o maior bilionário do Brasil pelo segundo ano consecutivo.
Aos 43 anos, o empresário, que vive em Singapura desde 2012, possui uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões, alta de 45,5% em relação a 2024.
A lista divulgada na quinta-feira (28) mostra que o Brasil soma 300 bilionários – 240 homens e 60 mulheres – com patrimônio total superior a R$ 1,9 trilhão.
Desse grupo, 31 brasileiros entraram pela primeira vez no ranking. Segundo a Forbes, 56% viram suas fortunas aumentar, 20,6% tiveram queda e apenas um permaneceu estável.
Entre as mulheres, Vicky Safra é destaque como a única representante feminina no Top 10, com R$ 120,5 bilhões.
Os 10 brasileiros mais ricos em 2025
Eduardo Saverin – R$ 227 bilhões (+45,5%)
Vicky Safra e família – R$ 120,5 bilhões (+9,4%)
Jorge Paulo Lemann – R$ 88 bilhões (-4,2%)
André Santos Esteves – R$ 51 bilhões (+56%)
Fernando Roberto Moreira Salles – R$ 40,2 bilhões (+4,5%)
Carlos Alberto da Veiga Sicupira – R$ 39,1 bilhões (-20,8%)
Pedro Moreira Salles – R$ 38 bilhões (+5,1%)
Miguel Gellert Krigsner – R$ 34,2 bilhões (+19,2%)
Alexandre Behring da Costa – R$ 31 bilhões (-11,1%)
Jorge Neval Moll Filho – R$ 30,8 bilhões (+12,6%)
Além do destaque para os banqueiros tradicionais e investidores da 3G Capital, nomes ligados à saúde, tecnologia e cosméticos também consolidam espaço no ranking, como Miguel Krigsner (Grupo Boticário) e Jorge Moll (Rede D’Or).
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.