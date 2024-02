Funcionários já foram comunicados: Pão de Açúcar fechará as portas na Capital

Depois de dois anos de atividades, o mercado Pão de Açúcar - no antigo Extra - localizado na Rua Maracaju, em Campo Grande, anunciou o encerramento de suas atividades. O comunicado foi oficializado pelo GPA (Grupo Pão de Açúcar) nessa semana.

Por meio de nota ao JD1, a decisão de fechar a unidade na Rua Maracaju foi baseada em estudos de viabilidade econômica realizados pelo grupo. Segundo ainda o GPA, "apesar dos esforços para manter a operação, a empresa optou pelo encerramento das atividades nessa localização".

De acordo com a rede, "os colaboradores que manifestaram interesse em continuar na empresa estão sendo direcionados para processos de recolocação em outras unidades, de acordo com as vagas disponíveis".

Para os clientes habituais, o GPA reiterou que as compras poderão ser realizadas através do e-commerce, do aplicativo Pão de Açúcar Mais e na loja física localizada na Rua Álvares de Azevedo, 195.

