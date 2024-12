Funlec tem novo presidente

Na tarde desta sexta-feira (06), Alessandro Gomes Lewandowski, de 49 anos, foi apresentado como o novo diretor-presidente da Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura).

Em cerimônia realizada na sede da instituição, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2019, Lewandowski comentou sobre os projetos que ele e seu vice, Luiz Carlos Matos Rodrigues, têm para o futuro de Funlec.

"A ideia sempre é avançar, melhorar no que for possível e trazer novas propostas para adentrar basicamente na área pedagógica, na área administrativa, na sua gestão de profissionalismo e na área financeira também com a austeridade. Então a gente busca trazer excelência, o compromisso de avançar nesse projeto, bem como também de unir as lojas num propósito maior, num propósito que é fazer feliz a humanidade através da educação", disse Lewandowski.

Lewandowski assume o posto que era ocupado por Murilo Luciano de Souza, que ainda comandará a instituição até 31 de dezembro.

O diretor-presidente da Funlec é escolhido por uma votação, na qual as 12 lojas maçônicas mantedoras da instituição escolhem um novo nome. Em 2024, apenas a chapa de Lewandowski se candidatou.

Funções

Lewandowski é advogado, engenheiro, administrador e letrado, além de ser mestre em educação e doutor em meio ambiente e desenvolvimento regional.

O novo diretor-presidente já ocupou o cargo de diretor pedagógico dentro da Funlec.

A Funlec

Foi criada há 82 anos pelas lojas maçônicas, que até hoje está exercendo esse controle da instituição de ensino.

São cinco unidades em Mato Grosso do Sul, três em Campo Grande e duas no interior.

