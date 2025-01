Golpe: Criminosos usam nome do Detran para atrair vítimas em nova abordagem

Com mensagem diferente, mas com o mesmo objetivo, golpistas continuam apostando em ‘alerta de suspensão de CNH’ para tentar roubar dados de vítimas, através de um link malicioso enviado via SMS.

Em novembro do ano passado, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alertou os condutores para o golpe do SMS com notificação de multa e penalidade em nome do órgão.

No entanto, em janeiro deste ano, uma nova mensagem, porém, com o mesmo viés, voltou a ser disparada, e já chegou em condutores em Mato Grosso do Sul. O conteúdo simula um alerta do Detran, mas sem especificar de qual estado.

O diretor de habilitação do Detran de Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando Ferreira, explica que a mensagem volta a circular de tempos em tempos e esclarece quais são os canais para que a população se informe sobre os processos que envolvem a CNH. “São mensagens falsas que vão direcionar para um site falso, cuja intenção é capturar os dados dessa pessoa ou mesmo fazer com que pague alguns valores. Normalmente os dados que aparecem na consulta são verdadeiros e direcionam para um boleto, para pagamento por PIX e que na verdade são totalmente irregulares. Então o DETRAN de Mato Grosso do Sul orienta que o nunca clique nessas mensagens quando achar que ela é suspeita”.

Luiz Fernando reforça que o Detran-MS não envia notificações por SMS ou por WhatsApp, muito menos com o link para boleto ou para pagamento via PIX.



Conforme o Detran, não há registro de quantas pessoas já caíram no golpe em Mato Grosso do Sul. Esse mesmo golpe já foi registrado em outros estados brasileiros, como Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), São Paulo (SP) e Paraíba (PB).



Em caso de dúvidas o Detran-MS disponibiliza canais oficiais como o Portal de Serviços Meu Detran , o aplicativo Detran MS, a Central de Informações 154 (Capital) e (67)3368-0500 (Interior) ou ainda agendar atendimento numa das 94 agências do Detran-MS no estado.



