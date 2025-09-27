Menu
Geral

Google celebra 27 anos com doodle especial

Fundado em 1998, buscador adotou o dia 27 de setembro como data oficial de aniversário

27 setembro 2025 - 15h50Carla Andréa

O buscador Google comemora neste sábado (27) seu 27º aniversário. Para marcar a data, o “doodle” escolhido foi o original, que remete à primeira identidade visual da plataforma.

Lançado oficialmente em 27 de setembro de 1998, o site se tornou o principal mecanismo de buscas do mundo, transformando a forma como as pessoas acessam informações.

A data do aniversário, no entanto, nem sempre foi a mesma. A fundação do Google aconteceu alguns dias antes, em 4 de setembro.

Mas, como em 27 de setembro ocorreu a retirada de indexadores – um marco para o funcionamento da ferramenta – a empresa passou a celebrar oficialmente nesse dia.

Assim, há 27 anos, o Google deixava de ser apenas um projeto universitário e se tornava a porta de entrada para a internet, revolucionando a experiência digital.

