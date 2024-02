Governador oficializa nomeação de Rodrigo Perez na Segov

Saiba Mais Política JD1TV: Riedel anuncia Rodrigo Perez na Segov

Mudança já divulgada amplamente pelo governador Eduardo Riedel nos últimos dias, a nomeação de Rodrigo Perez Ramos na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), foi publicada na edição extra de quarta-feira (31/01), no Diário Oficial do Estado.

Oficialização de Rodrigo no cargo vem junto com a exoneração a pedido, do deputado estadual, Pedro Caravina, agora ex-secretário.

Caravina voltará a atuar como deputado a partir do dia 5 de fevereiro, quando ocorre a sessão de abertura dos trabahos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, exoneração permitirá que o parlamentar tenha maior flexibilidade política em ano de eleições municipais.

Na mesma edição, João César Mattogrosso foi nomeado para exercer o cargo na função de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil de Eduardo Rocha.

Todas as mudanças assinadas pelo governador, tem efeito partir desta quinta-feira (1º de fevereiro).

