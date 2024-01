JD1TV: Riedel anuncia Rodrigo Perez na Segov

O governador Eduardo Riedel anunciou e confirmou na manhã desta sexta-feira (26) a nomeação do administrador de empresas Rodrigo Perez, de 37 anos, como novo secretário de Governo. A troca veio após um pedido do atual secretário, Pedro Caravina, que deixa o posto para voltar a ser deputado estadual a partir do dia 1° de Fevereiro.

Em sua explanação, o governador declarou que o governo é um ‘time’, que foi estruturado para responder aquilo que foi colocado no plano de governo. “O secretariado, presente em cada fundação e autarquia, tem uma lógica de trabalho que é muito vinculada ao resultado a ser dado para a sociedade sul-mato-grossense”.

Convidado por Riedel, Rodrigo Perez assume a partir de hoje a Secretaria de Governo. O empresário foi um dos participantes na criação inicial do plano de governo executado pelo chefe de estado.

“O Rodrigo, vem com muito conhecimento porque participa diretamente das discussões de construção desse plano que foi montado para Mato Grosso do Sul. É uma pessoa que, tem e carrega, no seu DNA a capacidade de articulação, o diálogo, a compreensão. Das dificuldades que existem em governo e, como administrador que é, também vai ter a capacidade de ser guardião. Repito aqui que o secretário de governo é o guardião do rumo a ser tomado pelo governo do Estado”, declarou o governador.

Ao falar sobre os desafios que espera enfrentar em 2024, o novo secretário de Governo destacou que por esse ser um ano político, por conta das eleições municipais, será continuar fazendo o estado andar e realizando entregas para a sociedade. “Meu grande desafio para esse ano é conseguir apoiar o governador e o governo do estado para que as ações de entrega e de gestão continuem acontecendo”, disse.

Troca a pedido do antigo secretário– Como foi eleito deputado estadual, Pedro Caravina solicitou a troca ao governador Eduardo Riedel, pois pretende voltar a Assembleia Legislativa, para assumir sua cadeira. Confira a fala do governador a respeito das trocas.

Em sua fala, Riedel destaca ainda a troca do adjunto da Casa Civil. Hoje, o deputado estadual João César Mato Grosso foi anunciado como o novo adjunto.

