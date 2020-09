Governo dilata prazo de propostas na PPP da Sanesul

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicou na edição desta terça-feira (15), no Diário Oficial , o Aviso de Prorrogação da Concorrência do projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, para a prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário em 68 municípios.

O projeto de PPP tem o objetivo de universalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanesul nos próximos 10 anos e beneficiará 1,7 milhão de sul-mato-grossenses.

A prorrogação da data para apresentação de propostas de parceria, visa oportunizar maior prazo para análise das respostas aos questionamentos apresentados pelos interessados em participar do certame licitatório.

O edital da licitação da Sanesul foi publicado em 15 de junho de 2020 e, durante o período de apresentação de pedidos de esclarecimentos foram recebidos pela Comissão Especial de Licitação, 349 questionamentos sobre os aspectos técnico, econômico-financeiro e jurídico de seis grupos de investidores interessados no projeto. Todos os questionamentos foram respondidos na medida em que eram recepcionados..

De acordo com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o governo prestou todos os esclarecimentos, mas adiatou que a prorrogação melhoraria a elaboração da proposta de quem pretende participar do certame.“Apesar de todas as perguntas terem sido respondidas de forma tempestiva, o último bloco publicado reuniu um grande número de esclarecimentos. Desta forma, achamos prudente conceder mais 30 dias para que os interessados possam melhor elaborar suas propostas”, disse

O projeto contou ainda com ampla divulgação de informações durante todo o processo, além da consulta pública e audiência pública realizada em 30 de janeiro de 2020. Foram promovidos market sounding em 2 rodadas distintas com potenciais investidores, além da realização recentemente do roadshow virtual com a presença do governador Reinaldo Azambuja e a participação de público de mais de 250 pessoas dos mais variados perfis.

A Sanesul franqueou visitas técnicas ainda em janeiro de 2020, oportunizando aos interessados acesso a todas as instalações dos sistemas.

O recebimento dos envelopes com os documentos da licitação estava inicialmente agendado para o dia 17 de setembro e a sessão pública do leilão ocorreria em 23 de setembro na sede da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão em São Paulo.

Com a prorrogação as datas foram alteradas:

- 19 de outubro 2020- Recebimento dos envelopes, das 10h às 14h (horário local).

- 23 de outubro de 2020- Sessão pública da licitação, às 10h (horário local).

Serviço

Local: B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, situada à Praça Antônio Prado, 48, Centro, São Paulo/SP.

