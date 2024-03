Foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro e aos demais líderes de bancadas da Casa, o Projeto de Lei protocolado pelo Governo do Estado para o pagamento de um auxílio médico social para aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul que recebem o valor do teto do INSS, hoje em R$7.786,01.

Atualmente, o Governo de Mato Grosso do Sul tem cerca de 29 mil servidores e pensionistas cadastrados na Agência de Previdência Social de MS, o benefício será pago a mais de 30% do quadro dos inativos do estado, a partir de abril.

Serão 11.150 servidores que vão contar com esse benefício, já a partir de abril. “O governador Eduardo Riedel nos orientou para pensarmos nas pessoas com menores salários. Dessa forma, criamos este auxílio médico social que é uma forma de atender o pleito”, explicou o secretário de Governo e Gestão estratégica, Rodrigo Perez.

“O Governo tem uma responsabilidade muito grande com os servidores inativos, mas também com a sociedade sul-mato-grossense e isso nos faz agir com cautela e com critério para alcançarmos um equilíbrio que será bom para todos”, frisou Frederico Fellini, secretário de Estado de Administração.

O impacto do benefício será de R$ 3,2 milhões ao mês que sairão dos cursos próprios do Governo do Estado, sem mexer no fundo previdenciário da Ageprev. Foi adiantado ainda, que para a revisão das alíquotas da previdência de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado tem uma proposta em fase de estudos que deve ser apresentada no segundo semestre deste ano.

Projeto entrará para discussão e aprovação na Assembleia. “Não estabelecemos nenhum regime de urgência, apenas confiamos na apreciação dos deputados da Casa que conhecem o pleito dos servidores aposentados e também os esforços do Governo do Estado em sanar essa demanda da categoria”, finalizou Eduardo Rocha, secretário de estado da Casa Civil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também