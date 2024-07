Governo lança 1ª etapa do 'Voa Brasil' com passagens áreas por até R$ 200; entenda

O programa Voa Brasil foi instituído por Portaria assinada pelo ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Serafim Costa Filho e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (25), destinado a um público alvo.

O foco do programa será o estímulo da oferta de passagens aéreas domésticas no valor limite de R$ 200 sendo que as companhias aéreas podem aderir de forma voluntária ao Programa

A oferta de passagens aéreas será feita por meio das empresas, sem subsídio do Governo Federal.

De acordo com a Portaria, a companhia aérea participante poderá ofertar passagens aéreas no valor limite de R$ 200 por trecho, não incluída a tarifa de embarque. “O Programa Voa Brasil tem por premissa o respeito à liberdade tarifária e à autonomia dos inventários por cada empresa aérea (liberdade de oferta)”.

Quem pode ser beneficiado

Para a fase-piloto do programa, o público-alvo será composto pelos aposentados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Para participar do Programa Voa Brasil, o beneficiado não poderá ter voado por qualquer companhia aérea nos 12 meses anteriores à data de compra da passagem.

O benefício do Programa Voa Brasil é pessoal e intransferível. Não há limite de renda, ou seja, o aposentado que recebe o teto do INSS (R$ 7.786,02) também está contemplado.



Para facilitar a busca pelos bilhetes foi criado o site https://voabrasil.sistema.gov.br/login, no qual o aposentado precisará acessar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já saberá se a pessoa viajou de avião ou não no último ano



Quando encontrar uma passagem que deseja, o aposentado será redirecionado pelo portal para o site da própria companhia aérea, já na parte para finalizar a compra.



Cada aposentado do INSS terá direito a adquirir duas passagens (dois trechos).

O regulamento poderá trazer disposições adicionais necessárias à operacionalização do Programa Voa Brasil, inclusive quanto à alteração do público-alvo.

