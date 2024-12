Governo libera lista com bets autorizadas para atuarem no Brasil; confira

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) apresentou, nesta terça-feira (31), os sites de apostas, conhecidos como ‘bets’, que estão autorizados para atuarem no mercado nacional pelos próximos cinco anos.

As empresas autorizadas deverão pagar a outorga de R$ 30 milhões para começar a operar a partir de janeiro, além de seguir uma série de novas regras para o combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva.

A legalização das apostas de quota fixa aconteceu por meio da Lei nº 13.756, visando tornar a prática mais segura e transparente aos apostadores.

O governo apresentou uma lista, confira:

Betano

Sportingbet e Betboo

Caesars

Betsson

F12.Bet, Luva.Bet E Brasilbet

Estrelabet

Reals, Ux e Netpix

Betfair

Novibet

9f,6r E Bet.App

Ijogo, Fogo777 E P9

Bet365

Aposta Ganha

Brazino777

4play e Pagol

Seubet e H2 Bet

Vbet e Vivaro

Casa De Apostas, Bet Sul e Jogo Online

Betfast, Faz1bet e Tivobet

Supremabet, Maximabet e Xpbet

Betesporte e Lance de Sorte

Betspeed

Bravo, Tradicional E Apostatudo

Sorte Online e Lottoland

Apostou, B1 Bet E Brbet

Bet Gorillas, Bet Buffalos e Bet Falcons

Bateu Bet e Hanzbet

Betwarrior

Sortenabet, Betou e Betfusion

Bandbet

Afun, Ai e 6z

Blaze e Jonbet

Bet7k, Cassinopix E Bet Vera

Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet do Milhão

Cbet

Upbetbr

Bet4

Aposta1 e Apostamax

Gingabet, Qgbet e Vivasorte

Bacanaplay e Playuzu

Betcopa, Brasil da Sorte e Fybet

Multibet, Ricobet e Brxbet

Stake

Betcaixa, Megabet e Xbet Caixa

Meridianbet

Versusbet e Vs – Versus

Esporte365, Bet Daora E Golbet

Líderbet, Geralbet E B2xbet

Bullsbet e Jogão

Bet.Bet e Donaldbet

Rivalo

A247, Hildargo e Hildargo Gaming

