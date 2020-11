Governo publica decreto que mantém descontos para o IPVA 2021

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicou na edição desta quinta-feira (12), do Diário Oficial (DOE), a redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que vão ser mantidos sem alterações para 2021.

Carros de passeio e camionetas usados, por exemplo, vão permanecer com a alíquota de 3,5%. Para caminhão, ônibus e microônibus o percentual será de 2%; e de 4,5% para carros de passeio com capacidade de até oito passageiros, que utilizem óleo diesel.

No caso dos veículos novos de revendedores localizados em Mato Grosso do Sul, a redução na base de cálculo continua de 50%.

A forma de pagamento também não muda. Quem optar pela parcela única, com vencimento em 29 de janeiro, terá 15% de desconto.

Quem preferir dividir em até cinco vezes terá vencimento em 29 de janeiro, 26 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de maio. Para o parcelamento, o valor mínimo tem que ser de R$ 30 para motos e R$ 55 para os demais automóveis.

