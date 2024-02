Grupo será formado para estudar a criação da primeira unidade penal indígena de MS

Um grupo de trabalho deve ser criado para viabilizar a implantação de uma unidade prisional destinada a custódia de pessoas indígenas, assim como garantir procedimentos direcionados a elas no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul. a decisão foi publicação através de uma resolução da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (26).

A intenção é assegurar os direitos das pessoas indígenas privadas de liberdade, além de buscar maior eficiência nos procedimentos adotados no tratamento dos povos indígenas.

Dados do último Mapa Carcerário da Agepen apontam que, em Mato Grosso do Sul, estão custodiados em unidades prisionais 420 indígenas, sendo 392 homens e 28 mulheres, entre os regimes fechado, semiaberto, aberto e monitoração eletrônica.

A PED (Penitenciária Estadual de Dourados) é a que abriga o maior número deles, com 188 internos. A unidade possui ala específica para a custódia de indígenas, assim como ocorrem nos outros estabelecimentos penais com maior volume de custodiados da etnia.

Fora a Sejusp, que presidirá as discussões, o grupo terá representantes da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado, além da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Conforme a resolução da Sejusp, o prazo de conclusão para os trabalhos do grupo será de 180 dias a contar da data de publicação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também