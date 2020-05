Guarda queimará linhas chilenas e pipas apreendidas na Operação Cerol

A Guarda Civil Metropolitana (CGM) queimará, nesta sexta-feira (15), linhas chilenas e pipas apreendidas durante a Operação Cerol, que teve reforço durante a pandemia em diversos bairros de Campo Grande.

O objetivo da operação é coibir a pratica do uso de cerol na capital, que é proibido por lei e teve, nesta semana, projeto aprovado na Câmara Municipal para aumentar a multa para quem usa ou fabrica o cerol.

De acordo com a assessoria do órgão, mais de 50 carretéis e 50 pipas que foram apreendidas desde o começo do mês. Tudo será levado para o Parque Jaques da Luz na tarde desta sexta, onde, às 15 horas, haverá a queima.

Deixe seu Comentário

Leia Também