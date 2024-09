Gusttavo Lima estaria em Miami, afirma colunista

O jornalista Leo Dias afirmou em seu portal, nesta segunda-feira (23), que conversou com o cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do jogo do bicho e apostas esportivas, e que ele estaria fora do Brasil, em Miami, nos Estados Unidos.

"A primeira coisa que fiz ao atender foi perguntar: 'Gusttavo, onde você está?'. Sem rodeios, ele me respondeu: 'Estou em Miami (EUA)'", relatou o colunista em seu site de fofocas.

O jornalista informou que, em conversa, o cantor aparentava estar muito calmo e que não acredita que viria a ser preso. "Leo, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim, essa prisão vai ser revogada, tenho fé em Deus", teria dito o cantor.

Prisão

A Justiça de Pernambuco determinou, na tarde desta segunda-feira, a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito da Operação Integration, que investiga um esquema de bets e já prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça pernambucano, acatou o pedido da Polícia Civil do estado e rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco.

A magistrada apontou que, no retorno de uma viagem à Grécia, uma aeronave que transportou o cantor pode ter deixado dois investigados na operação no exterior.

"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", afirmou a juíza.

