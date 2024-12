Gusttavo Lima recebe alta hospitalar e faz post de feliz Natal

Internado desde o último sábado (21) por um desconforto gastrointestinal, o cantor Gusttavo Lima recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (24) e usou suas redes sociais para desejar um feliz Natal a seus seguidores.

"Que Jesus se faça presente na vida de nossas famílias e que a magia do Natal preencha nossos corações com muito amor e alegria", postou Gusttavo Lima nas redes sociais.

O cantor cancelou o show que faria no Festival Villa Mix no sábado (21) após se sentir mal.

Segundo o hospital, o sertanejo teve uma excelente evolução clínica e está em condições plenas para continuar a recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica. Confira a nota:

"O Hospital Vila Nova Star informa que o cantor Gusttavo Lima recebeu alta na manhã desta terça-feira, após concluir com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido.

O paciente apresentou excelente evolução clínica e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica.

Profa. Dra. Ludhmila Hajjar

Chefe da equipe médica

Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff

Diretor Clínico

Dr. Daniel Favarão Del Negro

Diretor Geral"

