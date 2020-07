Hércules começa a fazer lançamento de água no Pantanal

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

A Aeronave Hércules C-130 já realizou o primeiro lançamento de água na manhã desta segunda-feira (27), em foco de incêndios e queimadas no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O avião era aguardado com expectativa pelas autoridades para ajudar no combate ao fogo que tem devastado grande da região pantaneira do estado, nas última três semanas.

Segundo reportagem do Diário Corumbaense, o primeiro local a receber a ação, foi a região do Castelo. A aeronave, que tem capacidade de lançamento de até 12 mil litros de água, fará outros dois lançamentos nesta tarde.

O primeiro será em uma localidade próxima a área urbana de Corumbá e, depois, a aeronave segue para a região do Jatobazinho. As duas áreas serão atendidas de forma intermediária, ou seja, no mesmo voo do Hércules.

Também vai pousar no heliponto do Comando do 6º Distrito Naval, em Ladário, o helicóptero Super Cougar, da Marinha do Brasil, que também irá atuar no combate ao fogo. A aeronave irá realizar o trabalho partindo de Ladário.

O C-130 Hércules, operado pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1°/1° GT) – Esquadrão Gordo, utiliza o Sistema de Combate a Incêndio Modular Airborne Fire Fighting System (MAFFS).

O equipamento conta com dois tubos que projetam água pela porta traseira do avião, a uma altura aproximada de 150 pés (cerca de 46 metros). A aeronave tem capacidade de lançamento de até 12 mil litros de água. Além disso, o reservatório em solo tem capacidade para 22 mil litros de água.

Bombeiros, militares e brigadistas em ação

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, brigadistas do Prevfogo e militares da Marinha, retomaram desde a manhã desta segunda-feira o combate aos focos de incêndios.

