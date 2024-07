Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/07/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Segundou, Caprica, e as estrelas prometem um astral mais esperançoso e descontraído nesta manhã. Você começa o dia com a corda toda para batalhar pelos seus sonhos e pode inspirar os colegas com o seu exemplo. A melhor notícia fica reservada para a tarde, quando Marte e Urano unem forças em seu paraíso astral e dão um reforço e tanto na sua criatividade e coragem de correr atrás dos seus sonhos. A sua sorte também tem tudo para crescer! Já nos assuntos do coração, vai sobrar romantismo e boa vontade para encantar de vez a sua outra metade. Ainda bem que o seu charme também aumenta e você pode sair da solteirice e embarcar em um novo romance.

Aquário

Se depender da Lua, você começa a semana com o seu foco todo concentrado na vida profissional! No trabalho, tanto esforço será a chave para dar uma deslanchada na carreira e colher os frutos de tudo o que você tem feito nos últimos tempos! À tarde, o astral muda e os assuntos familiares entram em foco. A vontade de resolver qualquer pepino com o pessoal de casa ajuda a voltar às boas se tinha algo incomodando a convivência de vocês nos últimos tempos. É hora de esquecer as mágoas do passado, Aquário, e isso também vale para quem já vive um romance e quer proteger essa relação. Se não aguenta mais beijar sapos por aí, dê uma chance a um paquera das antigas.

Peixes

No trabalho, a Lua avisa que vai sobrar otimismo para lidar com as situações do dia a dia, especialmente na parte da manhã. A curiosidade também cresce e você pode aprender mais do que imagina trocando experiências com os colegas, Peixes. Suas habilidades para conversar, expor ideias e cultivar novos contatos ganham vibes maravilindas à tarde. Use essas qualidades na sua vida profissional se quiser dar conta de todas as tarefas rapidinho. Se depender das estrelas, pode se surpreender com um novo contatinho e arrasar na conquista! Lance casual tem mais chance de emplacar agora. Descontração e muita conversa trazem um toque especial ao romance.

Áries

Sua intuição estará a todo vapor nesta segundona e pode enviar avisos importantes, por isso, não descarte um pressentimento antes de investigar direitinho. No trabalho, talvez seja preciso lidar com alguns imprevistos, mas nada que possa atrapalhar o seu sucesso, Áries. Aliás, Marte e Urano se juntam para enviar poderosas energias para a sua vida financeira e pode conquistar uma grana extra à tarde. Ao longo do dia, tudo deve entrar nos eixos e o astral se torna mais leve, inclusive nos assuntos do coração. Se já encontrou o amor da sua vida, pode esperar momentos pra lá de intensos na cama. Capriche na sensualidade para fisgar seu alvo e sair do zero a zero na conquista.

Touro

Os relacionamentos ganham destaque neste início de semana e você pode melhorar a convivência com pessoas próximas, seja no serviço, nas amizades ou com o mozão. O trabalho vai render mais se buscar a harmonia e a convivência pacífica com os colegas, negociando as diferenças e colocando toda a sua energia nos projetos que deseja realizar. Você também conta com determinação de sobra para correr atrás dos seus interesses na vida pessoal. Se depender das estrelas, as coisas vão fluir às mil maravilhas com quem ama e você pode correr pro abraço. Se quer se dar bem na paquera, o jeito é criar coragem pra chegar no seu alvo, mesmo que seja discretamente.

Gêmeos

O seu foco nas tarefas será impressionante logo cedo, Gêmeos, e você pode até conquistar a admiração de colegas ou superiores com o seu jeito determinado. A boa notícia é que esforço e comprometimento podem resultar em sucesso lá na frente! Mas nem tudo será tão perfeito assim se você se sobrecarregar. Cuide do seu corpo: evite se estressar e procure comer direito. Sua intuição fica mais forte à tarde e você pode descobrir algo que estavam escondendo de você, mesmo sem querer. Não vale a pena se chatear com a rotina do romance, então releve algumas coisas. Um lance escondido pode parecer mais atraente, mas veja lá onde está se enfiando.

Câncer

A Lua segue linda em seu paraíso astral e você começa a semana com bom humor e uma pitada extra de sorte. Bom dia para fazer uma fezinha, participar de sorteio ou entrar em um bolão. No trabalho, seu jeito descontraído ajuda a contagiar as pessoas logo cedo, Câncer. O astral só melhora ao longo do dia e você vai contar com simpatia e criatividade para dar conta do trabalho. As amizades contam com as bênçãos das estrelas e você tem tudo para se divertir junto com o pessoal. Na paquera, pode se preparar para brilhar e arrasar! Vai ser difícil encontrar alguém que resista ao seu charme, minha consagrada, e isso também vale para quem quer deixar o love ainda mais na sua.

Leão

Segundou, Leão, e você começa o dia com seu lado prático em destaque. Pode sobrar disposição até para fazer algumas mudanças em casa. No trabalho, foque no que pode ser resolvido sem muito esforço na parte da manhã, porque Marte e Urano prometem dar aquele gás para você correr atrás dos seus maiores sonhos à tarde. Deixe sua ambição falar mais alto e faça planos para o seu futuro! Pode receber notícias sobre herança ou negócio que estava emperrado. Você e o mozão vão se entender e podem conversar sobre o futuro, mas o romance fica mais caseiro. Se ainda não esqueceu um ex, a vontade de dar uma segunda chance a essa relação pode falar mais alto.

Virgem

No trabalho, você começa o dia mais falante do que o normal, Virgem, e pode se entender com os colegas se apostar no diálogo. À tarde, os estudos e as viagens e até um deslocamento rápido pela cidade contam com a proteção das estrelas, assim como o contato ou negócios com pessoas de longe. Depois, os momentos de lazer ficam mais animados com um passeio ou programa cultural, como uma ida ao cinema ou sua série favorita em casa mesmo. O importante é sair da rotina e relaxar! A paquera promete novidades e você pode receber chuva de notificações. Já com o mozão, palavras gentis e programa mais animado são a melhor aposta para levantar o ânimo.

Libra

Segundou e os assuntos que envolvem dinheiro prometem prosperar logo cedo, meu bem. Aliás, as finanças podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje e a boa notícia é que as suas chances de encher o bolso ganham um empurrãozinho dos astros. À tarde, há sinal de surpresas pelo caminho e talvez nem tudo saia de acordo com os seus planos, Libra. A boa notícia é que o resultado será melhor do que esperava, então, mostre jogo de cintura para abraçar as mudanças que vêm pela frente. A possessividade pode incomodar se tem compromisso, mas a paixão pega fogo e anima a intimidade. Se apostar na sedução para atrair o seu alvo, o sucesso na conquista aumenta!

Escorpião

Você começa a semana com energia extra para encarar qualquer desafio! A Lua brilha em seu signo, sinalizando que o seu carisma será um trunfo importante pra melhorar a convivência com colegas e pessoas próximas. Mas os relacionamentos também contam com as vibes poderosas de Marte e Urano à tarde, e você pode ter sucesso no trabalho se focar em tarefas e projetos que podem ser feitos em parceria. Quem pensa em começar uma sociedade também pode se dar bem! A vida amorosa conta com a proteção das estrelas hoje, seja com o mozão ou com aquele contatinho especial. É um bom momento para fortalecer os laços com o par e blindar o seu romance.

Sagitário

A Lua segue infernizando seu astral nesse início de semana, Sagita, e a vontade de ficar no seu canto tem tudo para crescer. Se você trabalha em home office ou de maneira mais isolada, o serviço vai fluir melhor. Mas isso muda depois do almoço, quando Marte e Urano enviam ótimas vibes para você mergulhar no trabalho, correr atrás de qualquer tarefa que ficou pelo caminho ou dar aquele gás na carreira para conquistar o reconhecimento que merece. Tanto o romance quanto a paquera pedem mais cuidado e delicadeza, mas talvez seu foco esteja em outras coisas hoje. Alguém que conheceu no serviço ou através de um colega pode fazer seu coração acelerar.

