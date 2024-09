Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/9/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Segundou, Caprica, e você vai ter que rebolar para manter os gastos dentro do orçamento logo cedo. Nada de fazer compra por impulso, tá? A Lua desembarca em Peixes ainda pela manhã e promete movimentar o serviço. Concentre seus esforços em tarefas que envolvem qualquer tipo de comunicação. É um ótimo momento para fazer contatos, lidar com clientes e com serviços que exigem raciocínio rápido e boas ideias. À noite, a companhia dos amigos e pessoas mais próximas anima seu coração. Há chance de se encantar com alguém que acabou de conhecer. Os contatinhos vão chover no seu caminho. O romance promete momentos de leveza e diversão.

Aquário

Diferenças pessoais com os familiares podem ficar mais sérias se você não esfriar a cabeça antes de falar, Aquário. Ainda bem que logo o astral melhora e as finanças ganham destaque. Você pode conseguir um dinheiro extra ou comprar algo que deseja há tempos. Mas é melhor pegar firme no trabalho se quiser encher o bolso, afinal, o dinheiro não vai cair de presente no seu colo, bebê. As estrelas avisam que será preciso fazer a sua parte e batalhar para que o seu esforço seja reconhecido. Se tem compromisso, pode esperar estabilidade e sossego no romance. Mas, se ainda está procurando um amor, talvez se incomode com a falta de iniciativa do seu alvo.

Peixes

Segundou, Peixes, e fofocas ou exposição de um segredo podem azedar seu humor logo cedo. Mantenha a calma, porque logo as coisas melhoram com a chegada da Lua em seu signo. Você pode se sentir com mais disposição para cuidar dos seus interesses, investir em um curso, fazer contatos com colegas e pessoas queridas e definir algumas prioridades em sua vida. Esse pique extra ajuda a cuidar das tarefas rapidinho e o serviço tem tudo para correr numa boa. À noite, a vida amorosa fique movimentada, seja com o par ou na conquista. Capriche no romantismo e faça algo diferente com o mozão. Você pode cair de amores por alguém que acabou de conhecer.

Áries

Segundou, bebê, e a Lua se muda para seu inferno astral logo cedo. Mas não há motivo para se preocupar, Áries. O desejo de repensar algumas coisas e rever as decisões que tomou nos últimos tempos tem tudo para crescer. Preste atenção ao seu sexto sentido, especialmente na hora de lidar com dinheiro, porque há chance de ter prejuízo logo cedo. No final das contas, porém, pode até sair ganhando ou receber uma grana que não esperava! As estrelas avisam que vai se sair melhor se puder trabalhar a sós. A paquera pode se tornar movimentada, mas investigue bem onde está se metendo. No romance, abra o jogo se estiver a fim de um programa mais sossegado.

Touro

Segundou com força, Touro, mas você pode ter alguns atritos no trabalho se não tiver cuidado logo cedo. Depois, a Lua entra em Peixes e garante que sua imaginação estará a mil hoje! Pode ser muito divertido dar um chega pra lá na rotina do dia a dia. No trabalho, aproveite as vibes maravigolds para correr atrás dos seus sonhos, inclusive ampliando a sua rede de contatos. Boas ideias e disposição para trabalhar em equipe serão seus maiores trunfos. Pode se interessar por alguém que conheceu através dos amigos. As redes sociais também animam a paquera. Aguarde novidades e surpresas no romance, pois o companheirismo tem tudo para crescer na relação.

Gêmeos

Segundou, bebê, e você precisa agir com cautela para não entrar em confusão logo cedo por causa da impulsividade. Ainda bem que logo a Lua entra em Peixes e envia as melhores energias para você se concentrar na vida profissional, meu cristalzinho! Seu lado ambicioso também se destaca e não vai poupar esforços para atingir seus objetivos. Sem chamar muita atenção, você vai dar conta das tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Mostre seu lado responsável! Seu jeito confiante e planos para o futuro da relação prometem encantar o love. Se está a fim de um crush que não toma uma atitude, talvez seja hora de repensar esse lance.

Câncer

A semana começa tensa e há risco de brigar com alguém próximo, especialmente um amigo. Mas o astral melhora rapidinho e você pode se dar bem se investir nos estudos, iniciar um curso ou matar a saudade dos amigos que estão longe. A curiosidade e o desejo de aprender estão em alta e, quanto mais conhecimento você adquirir, mais longe vai chegar! No trabalho, saiba que os serviços feitos em equipe prometem os melhores resultados hoje. Um programa mais animado ajuda a movimentar até a vida amorosa, que se torna mais intensa e agitada. Tá na pista? Então, saiba que nem a distância será um problema na conquista. Pode pintar até um crush de fora!

Leão

Segundou, leãozinho, e você precisa pegar mais leve nas críticas se quiser manter um bom relacionamento com as pessoas próximas, inclusive no trabalho. Depois, a Lua entra em Peixes e promete muita disposição para se livrar de tudo o que vinha te incomodando nos últimos dias. É um ótimo momento para fazer alguns ajustes ou até mudanças maiores na área profissional. Se anda pensando em trocar de emprego, dê os primeiros passos neste sentido. A boa notícia é que qualquer ajuste conta com a bênção dos astros. A paixão pega fogo na intimidade e você tem tudo para surpreender na cama! A paquera fica movimentada e pode ter chuva de admiradores.

Virgem

Manter a atenção no serviço pode ser um desafio e tanto logo cedo, mas faça sua parte porque o astral tem tudo para melhorar aos poucos. A Lua entra em Peixes nesta manhã e avisa que os relacionamentos estão em alta a partir de agora! No trabalho, as estrelas mandam ótimas energias para ampliar seus conhecimentos, trocar experiências e aprender mais com os colegas. Uma parceria ajuda a terminar logo as tarefas diárias, portanto, aproxime–se de colegas com quem têm afinidades. Você e o crush podem conversar sobre dar um passo mais sério nesse romance. Astral alegre e descontraído deixa a vida a dois muito melhor. É só aproveitar!

Libra

Segundou, Libra, e as vibes ficam um pouco tensas logo cedo. Melhor não confiar apenas na sorte e fazer a sua parte se quiser dar conta do serviço. Ainda bem que a Lua brilha em Peixes ainda pela manhã e promete destacar seu lado responsável e esforçado hoje, especialmente no trabalho. Talvez seja preciso mergulhar no serviço e fazer um esforço extra para dar conta de tudo, mas não desista! A saúde também pede atenção e vale a pena se cuidar: pode até receber elogios! Encontre o equilíbrio. Há risco de briga no romance logo cedo, mas depois as coisas esfriam um pouco. Um crush que parecia sem graça pode surpreender se você der uma chance.

Escorpião

Se quiser evitar torta de climão em família logo cedo, pegue leve e não deixe que um problema pequeno vire algo maior do que precisa ser. A boa notícia é que logo a Lua entra em seu paraíso astral, trazendo excelentes energias! Aposte na criatividade e no carisma para se entender melhor com os colegas e melhorar a cooperação com os outros no trabalho. Relacionamento com gente mais jovem também está protegido, bebê, e você vai curtir cada momento com os filhos ou com as crianças da família. A sua estrela deve brilhar e você tem tudo para se tornar irresistível se está só! Há sinal de romantismo com o par, além de cumplicidade e altas doses de carinho.

Sagitário

No trabalho, redobre a atenção com as palavras para evitar mal–entendido e confira cada detalhe do serviço antes de entregar uma tarefa. Com a entrada da Lua em Peixes, você tem tudo para se destacar mais tarde. Aposte na praticidade para cuidar das tarefas mais urgentes e não desanime se tiver que fazer um esforço extra pra não deixar nada pelo caminho, meu cristalzinho. À noite, o astral será perfeito para planejar uma reforma ou fazer alguns consertos que vinha adiando. As estrelas enviam boas energias para relaxar e curtir a companhia do par em casa. Pena que a paquera talvez fique meio desanimada. Um ex pode pedir uma nova chance.

