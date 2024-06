Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/06/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (19), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Você começa esta quarta com mais disposição para sair da sua zona de conforto e assumir um desafio interessante no trabalho, Caprica. Se está procurando emprego, espalhe a notícia entre os amigos porque eles podem dar dicas valiosas e ajudar a distribuir seu currículo por aí. Seu lado solidário também se destaca e você pode se interessar por um projeto social. À noite, o astral muda com a chegada da Lua ao seu inferno astral e o seu pique pode diminuir. Mas há chance de receber uma grana que não esperava. A conquista e o romance ficam mais animados ao longo do dia, mas talvez esteja buscando paz e sossego mais tarde. Invista em um bom papo mais cedo.

Aquário

Nesta quarta, vai se importar mais com o que as pessoas pensam a seu respeito. Vale caprichar na hora de se produzir se quiser melhorar a sua imagem. A sua ambição também cresce e pode dar o empurrãozinho que faltava para você disputar uma promoção ou correr atrás de um novo emprego. As finanças contam com ótimas energias! A entrada da Lua em Sagitário nesta tarde ressalta sua empatia e solidariedade. A companhia dos amigos será mais do que animada e ainda pode dar aquela sacudida na paquera, que andava meio devagar nos últimos tempos. Alinhar seus interesses e os do mozão fica mais fácil agora, já que estarão em sintonia.

Peixes

No trabalho, tire proveito da sua curiosidade para aprender mais e cuidar de assuntos rotineiros sem perder o foco. Quem trabalha com ensino, agência de viagens, justiça, etc., tem tudo para se destacar ao longo do dia. Mas, o astral muda no final da tarde e é a sua ambição que passa a dar as cartas, graças às energias da Lua. Pode ser um bom momento para agir nos bastidores e orquestrar uma nova função, batalhar por uma promoção mais do que merecida e ver o seu esforço ser reconhecido. Se está de papo com alguém nas redes sociais ou que mora longe, a paquera fica mais animada ao longo do dia. O romance tem tudo para ficar mais sólido agora.

Áries

Logo cedo, você pode tirar proveito do seu lado intuitivo, que segue em alta, para fazer escolhas mais lucrativas, meu cristalzinho. As mudanças também devem movimentar as coisas no trabalho, mas será preciso um pouco mais de cuidado ao lidar com dinheiro para fechar o dia com saldo positivo. Bom astral para explorar seu interesse por assunto místico ou religioso, meditar e rever algumas atitudes nos últimos tempos. Depois, a Lua se muda para Sagitário e deixa o astral muito mais leve! Seu bom humor será contagiante e tem tudo para fazer sucesso com o crush. Cineminha ou passeio com o par pode ser uma ótima pedida para animar o romance

Touro

Nesta quarta, o astral é favorável para fortalecer os laços com pessoas queridas que moram longe e para superar algumas diferenças pessoais nessas relações. Parceria ou sociedade profissional conta com a proteção da Lua e as coisas se ajeitam melhor no serviço se você deixar a individualidade de lado e investir no coletivo. Mas, o astral muda no final da tarde com a entrada da Lua em Sagitário, o que pode trazer algumas surpresas ou mudanças de última hora nos seus planos. A sensualidade será seu maior trunfo se está de olho em um paquera ou está saindo com alguém há pouco tempo. O romance pega fogo na intimidade e o mozão que lute pra acompanhar seu pique!

Gêmeos

O seu foco estará concentrado no trabalho logo cedo e pode dar uma boa adiantada nas tarefas de rotina, Gêmeos. Talvez tenha que redobrar o esforço para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, mas as estrelas avisam que o saldo será positivo. Bom momento para cuidar de tarefas que podem se refletir de maneira positiva na sua imagem profissional. À tarde, a Lua ilumina Sagitário e os relacionamentos contam com as melhores vibes! Use a criatividade para surpreender o mozão, fazer um passeio romântico fora da rotina ou encontrar maneiras divertidas de animar os momentos a dois. Se está ficando com alguém, esse lance pode se firmar rapidinho!

Câncer

Com a Lua ainda em seu paraíso astral, a manhã tem tudo para correr às mil maravilhas, Câncer! Aproveite para fazer uma fezinha, entrar em um sorteio ou participar de uma rifa. No trabalho, tire proveito da criatividade e da habilidade para lidar com as pessoas, inclusive com gente de longe. Os estudos também contam com good vibes. À tarde, será mais fácil se concentrar nas tarefas de rotina. Aproveite para cuidar melhor do seu corpo e fazer ajustes na sua rotina diária, adotando hábitos mais saudáveis. A paquera tem mais chance de engrenar logo cedo, então não enrole para entrar em contato com o crush. Talvez o romance não fique tão animado à noite.

Leão

No trabalho, foque em finalizar as tarefas de rotina logo cedo. Assuntos domésticos ou familiares talvez ocupem sua atenção, mas vai resolver tudo rapidinho se agir com bom–senso. Lembranças do passado podem aquecer seu coração no final da tarde. Se pensa em fazer mudanças em casa ou doar o que não usa mais, vá em frente. A Lua entra em Sagitário no final da tarde e ativa as melhores energias para o seu paraíso astral! Os relacionamentos saem ganhando e, se tem compromisso, você e o mozão vão viver momentos de contos de fadas juntos! Com seu charme em alta, é hora de investir naquele crush especial ou procurar um novo amor por aí.

Virgem

A comunicação continua em destaque e pode ser o seu grande trunfo para melhorar as vendas, se destacar no marketing ou brilhar nas redes sociais. Escolha as palavras com mais diplomacia e verá como vai se entender melhor com todo mundo, seja no trabalho ou na vida pessoal. Depois, o astral muda e seu lado caseiro é que se destaca com a entrada da Lua em Sagitário. Trabalho extra ou um bico à noite pode ser lucrativo, ainda mais se puder trabalhar de casa mesmo. Troca de mensagens e declaração de amor ao longo do dia ajuda a movimentar o romance. Tá na pista? Agilize os contatinhos porque a noite promete ser mais parada do que você gostaria.

Libra

Se depender das estrelas, você vai buscar segurança nesta quarta, seja na vida financeira, pessoal ou amorosa. Valorize o que você já conquistou, Libra, mas sem se apegar demais aos bens materiais. E como as finanças contam com excelentes energias, você pode aproveitar pra diversificar um negócio, buscar outras alternativas de renda ou até assumir um trabalho extra pra engordar o bolso. O astral fica mais leve à noite e você estará muito sociável! Passeio, conversas ou encontros ao acaso podem movimentar a conquista mais tarde. A comunicação também será o grande destaque no romance e uma declaração de amor tem tudo para agitar a vida a dois.

Escorpião

Hoje, você conta com ótimas energias para resolver pendências e colocar as suas coisas em ordem. Fazer planos para o futuro pode ser uma ótima pedida, já que você vai enxergar longe e pode ter ótimas ideias agora. Mas é melhor anotar tudo porque talvez seja difícil colocar suas ideias em prática hoje. As finanças recebem ótimas energias à tarde e você pode encontrar uma oportunidade de engordar o seu bolso ainda hoje. À noite, há boas chances de comprar algo que deseja há tempos para a casa ou a família. Suas chances na paquera serão maiores à tarde: jogue seu charme e não enrole muito. O romance segue protegido, mas pegue leve com o ciúme mais tarde.

Sagitário

Você pode sonhar com descanso e sossego nesta manhã, Sagita, mas se não ganhou na megasena, o jeito é se virar e encarar o trabalho com coragem. Tarefas que podem ser feitas a sós vão deslanchar numa boa. A saúde pede um cuidado extra e vale a pena procurar um especialista se alguma coisa estiver incomodando. Mas a Lua entra em seu signo à tarde e a sua energia tem tudo para crescer! Será mais fácil encerrar as tarefas pendentes e fechar o dia com o serviço em ordem. A vida amorosa também sai ganhando e você pode afastar aquele marasmo que estava atrapalhando a paquera. Sua lábia faz sucesso na conquista e também no romance. Se joga!

