Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 1°/08/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (1°), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Querendo notícias boas, minha consagrada? Então pode glorificar porque hoje tem e não são boas, são ótimas! Mercúrio segue em um setor positivo do seu Horóscopo e faz aspecto harmonioso com a Lua logo nas primeiras horas da manhã, anunciando um período todo trabalhado na maravilhosidade. Isso significa que as coisas vão fluir com muita facilidade na vida profissional, pessoal e também no lado material. A sorte vai sorrir para o seu signo, sobretudo em atividades novas e em projetos que esteja pensando em começar. Parcerias bem sucedidas estão previstas, acordos podem ser selados e, de quebra, surpresas deliciosas devem rolar nos assuntos do coração. Se está com um pé no namoro, invista com toda confiança, pois a conquista é certa!



Aquário

Chegou a hora de se valer das ideias criativas e dos talentos típicos do seu signo para se destacar no serviço, aquariane! A Lua deixa a sua disposição nas alturas e garante que você tem tudo para dar um show de bola em suas atividades. Vai inspirar os colegas e pode subir no conceito da chefia graças à sua dedicação e ao seu estilo inventivo. Isso sem falar que também poderá realizar transações vantajosas se explorar seu tino comercial e seu instinto para farejar bons negócios. No amor, há chance de engatar uma paquera gostosa com alguém que encontra sempre, se está no vale dos solteiros. Agora, se você tem um relacionamento, vai sentir firmeza na vida a dois e contará com a cooperação do xodó.



Peixes

Quintou com a sorte soprando forte em sua direção, peixinha, e se depender da Lua você já vai entrar em agosto com o pé direito! Hoje as coisas vão fluir que é uma maravilha nas relações pessoais, novas amizades devem surgir e os astros colocam a cereja do bolo em sua vida amorosa, que estará blindada e protegida. Seu charme e encantamento podem deixar o crush caidinho, sem falar que quem tem uma relação firme deve curtir um período de muitas alegrias com o love. O dia ainda será ideal para quem gosta de fazer uma fezinha em loterias e apostas: se é o seu caso, bora registrar seus palpites. No trabalho, brilhará em atividades que dependam de cooperação, espírito de equipe e criatividade.



Áries

O novo mês chega com vibes astrais superpositivas e você tem razões para glorificar, arianjo! A Lua começa a brilhar em Câncer e troca figurinha com Mercúrio, anunciando um dia feito sob medida para cuidar dos interesses profissionais e familiares. Sua energia mental estará turbinada e você pode ter ideias engenhosas para se destacar no trabalho. Também contará com o apoio dos parentes para agilizar vários assuntos e esbanjará disciplina para administrar bem o seu tempo. O clima de carinho cresce na relação a dois e o desejo de curtir chamego juntinho do love deve falar mais alto. Se está na pista, o coração pode bater mais forte ao rever alguém que já exerceu papel importante em sua vida. Avalie se a reaproximação vale a pena.



Touro

Quintou, meu cristalzinho, e se depender das estrelas você já entra em agosto com tudo para fazer o maior sucesso! Com sua simpatia no modo turbo e a mente borbulhando de ideias, terá facilidade para se expressar e deve se destacar bastante na vida pessoal e profissional – há chance de receber elogios e vantagens no serviço. Os estudos também ficam favorecidos e devem render acima do esperado graças às boas vibes de Mercúrio e da Lua. Nas amizades, você vai ocupar o centro das atenções e tende a ganhar uma enxurrada de likes nas redes. O período é perfeito para arrasar nos contatos, contatinhos e contatões. Se tem um mozão para chamar de seu, a sintonia será de corpo, mente e alma com o xodozinho.



Gêmeos

Trago notícias maravilindas para as suas finanças e você tem tudo para encher o bolso, geminilover! Hoje os astros favorecem particularmente os seus interesses materiais e garantem que o primeiro dia do mês será propício para faturar, ainda mais se explorar seu tino comercial e suas ideias criativas. Se trabalha por conta, faz bicos ou exerce alguma atividade rentável em sua própria casa deve ter um período dos mais produtivos e pode ampliar sua margem de lucros. Na paixão, tende a dar mais valor para sua segurança emocional e não se contentará apenas com ficadas e rolinhos sem futuro. Vai querer certezas em vez de promessas vagas do crush, mas se tem um love pode esperar um clima de grande estabilidade na união.



Câncer

Pode levantar as mãos para o céu e agradecer, caranguejinha, porque o cenário não poderia ser mais positivo para você neste inicio de agosto. A Lua desembarca em seu signo nos primeiros minutos desta quintafeira e troca figurinha com Mercúrio mais tarde, anunciando um dia perfeito sem defeitos em todos os aspectos. Seu charme, simpatia e inteligência estarão no modo turbo, o que deve garantir sucesso pleno no trabalho, mas os pontos altos de hoje devem rolar em sua vida social e amorosa. Os contatinhos vão fervilhar, novas amizades podem brotar e admiradores vão disputar sua atenção na pista. Aliás, você terá encantos de sobra para atrair quem deseja e há chance de fazer alguém da turma de apaixonar. A dois, astral feliz com o xodozinho.



Leão

A Lua abre o mês em um setor controverso e deixa os leõezinhos mais tímidos, agora, mesmo com o estilo sociável do seu signo em maré baixa, o dia pode ser bem produtivo na vida profissional. Trabalhos individuais e que pedem concentração estarão favorecidos e o período da manhã será ideal para colocar todas as tarefas em ordem. Só que você terá que se empenhar um pouco mais para descontrair e interagir com os outros, principalmente se quer novidades nos contatinhos e nas paqueras. Hoje há tendência de se sentir mais à vontade em ambientes sossegados e silenciosos, longe de agitos e aglomerações. O romance deve ganhar cumplicidade, já quem está free pode se frustrar na pista, portanto, não convém esperar muito.



Virgem

Você já começa o novo mês de antena ligada nos objetivos que quer alcançar e, se depender das estrelas, terá todo incentivo para realizar seus sonhos, meu cristalzinho! O período será top para agilizar seus assuntos ou para começar coisas novas, inclusive no lado profissional. Pode dar um show de talento e criatividade em suas tarefas, sem falar que vai inspirar os colegas com suas ideias e iniciativas. Nas relações pessoais, terá demonstrações de apoio, lealdade e os amigos estarão contigo para o que der e vier. Se o coração está vago, preparese para novidades e emoções intensas. Alguém que combina super com seu jeito e sua vibe pode cativar seu interesse. Na vida a dois, o romance estará abastecido de harmonia e companheirismo.



Libra

Quintou, agosto chegou e o seu astral como fica? Nas alturas, librianjo! A Lua sobe ao topo do seu Horóscopo e troca likes com Mercúrio, anunciando um período propício para alcançar conquistas, especialmente no lado profissional e financeiro. Você vai contar com ótimas vibes para revelar seus talentos e pode se dar bem em tudo o que fizer. Com seu lado empreendedor e suas boas ideias tinindo, tem grandes chances de sair no lucro, se destacar no serviço e ganhar pontos com a chefia. Os contatinhos também vão ficar mais movimentados e seus encantos estarão mais nítidos, o que deve aumentar o número de admiradores e cantadas na pista. Quem tem uma relação firme vai curtir um clima de maior romantismo e paixão.



Escorpião

Agosto começa com ótimas vibes e seus horizontes vão se abrir, escorpiãozinho! O interesse por assuntos e atividades diferentes deve aumentar e a vontade de crescer pode te levar mais longe. Os astros garantem que o período será ideal para reciclar seus conhecimentos, fazer cursos, treinamentos e investir em seu progresso. Sua energia espiritual também se fortalece e você vai se sentir mais confiante para tudo. Além disso, deve se realizar ao se envolver com coisas novas e pode ter gratas surpresas, sobretudo com pessoas que não vê há tempos. Como seu charme, seducência e habilidade para se relacionar estarão na melhor forma, há grandes chances de atrair o crush dos sonhos. Se tem um amorzinho, o romance ficará blindado e protegido.



Sagitário

Se depender do céu, você começa o novo mês às voltas com transformações, mas também deve quintar sem grandes preocupações e pode esperar um período sussa, Sagita! Aliás, tem tudo para resolver assuntos importantes que envolvam dinheiro, trabalho e pode até se livrar de uns abacaxis logo pela manhã. A saúde também se fortalece já nas primeiras horas do dia e você contará com energia física e mental para dar e vender, sinal de que terá vitalidade de sobra para cumprir todos os seus compromissos e ir atrás dos seus interesses. Hoje a vida amorosa e sexual ganha ares mais intensos e os momentos de intimidade devem ficar quentes pegando fogo. Os desejos estarão à flor da pele com o crush ou o mozão.

