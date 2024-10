Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 1°/10/2024

O mês de outubro vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Seu signo tem uma natureza prudente e não arrisca a segurança que conquista, mas hoje pode valer a pena sair da zona de conforto, Caprica! A Lua dá sinal verde para tirar o pezinho da rotina e revela que você pode ter muito a ganhar através de novas experiências. O momento é ideal para investir em cursos, estudos ou ainda em trabalhos e atividades que não costuma fazer, só procure melhorar a comunicação e tenha mais clareza ao se expressar no período da tarde porque malentendidos podem acontecer. Nos assuntos do coração, surpresinhas podem rolar durante o dia e há sinal de forte conexão com alguém que tem tudo a ver com o seu jeito. No romance, perrenguinhos serão superados e as afinidades vão falar mais alto.

Aquário

Outubro chega com energias transformadoras e talvez seja preciso tomar decisões que não pode mais adiar: vai com confiança e procure agir com calma em qualquer situação. Hoje seus instintos vão ficar acesos e ajudarão você a fazer as melhores escolhas, só não marque touca no período da tarde, quando terá que segurar os gastos para manter as finanças sob controle. Digo isso porque há risco de comprar coisas desnecessárias e acabar se arrependendo ou se enrolando pra pagar depois. Nas relações em geral, o período será de altos e baixos, mas novidades estimulantes devem surgir e agitar os assuntos do coração à noite. Se está na pista, abrase para novos contatos, bebê! Pode conhecer alguém com potencial para ser a capa do seu celular.

Peixes

Peixinhos e peixinhas terão pela frente um início de mês bem movimentado nos contatos em geral e as relações pessoais serão a cereja do bolo. A Lua apura a sua habilidade para interagir com os outros e garante que você saberá atender as expectativas mais exigentes. Com seu jeitinho atencioso e seu bom papo, tem tudo para agradar quem faz parte do seu dia a dia, inclusive no trabalho. Só procure refletir melhor e agir com calma no período da tarde porque há risco de cometer enganos e fazer julgamentos precipitados. A paixão vai contar com bons estímulos e deve esquentar bastante à noite, quando os astros vão atiçar seu lado sedutor e envolvente. Pode fazer o crush ou o mozão comer na palma da sua mão.

Áries

Outubro começa com as estrelas anunciando muito trabalho pela frente, mas seus esforços serão premiados e o dindim virá para o seu bolso, arianjo! Lua e Urano prometem um dia afortunado para você ir atrás dos interesses que envolvam dinheiro, só não pode e não deve deixar os cuidados com a saúde em segundo plano, ainda mais à tarde. Sua energia pode cair e convém prestar mais atenção em sinais e sintomas do seu organismo. Mas ótimas novidades chegam no período da noite e as melhores vibes vão embalar sua vida amorosa. Um clima de romantismo e chamego vai tomar conta da relação com o love e quem está na solteirice pode ter gratas surpresas na paquera. Lance recente tem tudo para ficar mais sério.

Touro

Cruzando os dedos para entrar no novo mês com good news, cristalzinho? Pode relaxar e glorificar porque as notícias não são boas, são ótimas! A Lua trafega no setor mais positivo do seu Horóscopo e se harmoniza com vários astros, anunciando uma terça perfeita para você se destacar no trabalho, faturar uma grana extra e fazer a sua estrela brilhar no amor, ainda mais na paquera. As chances de despertar paixões são notórias e tudo indica que vai chover contatinho querendo te conhecer melhor. Só não confie muito em certas pessoas que se dizem amigas porque falsianes estarão na área e decepções podem rolar. À noite, sua vitalidade vai subir e a saúde vai ficar mais protegida. No romance, astral prestativo com o xodozinho.

Gêmeos

Responsabilidades domésticas e familiares devem concentrar as atenções neste comecinho de mês, mas tudo indica que você vai dar conta do recado. Já à tarde, as exigências profissionais aumentam e convém ligar o radar para não se enrolar com os deveres no serviço, pois há risco de receber cobranças da chefia. Em compensação, a Lua muda para o seu paraíso astral à noite, empodera o seu charme e promete surpresas deliciosas nos assuntos do coração. Quem está em busca de um novo amor tem mais é que correr pra pista, então, não perca tempo! Seus encantos vão ficar na melhor forma e você saberá deixar o crush caidinho. A dois, um clima mais envolvente e apaixonado tende a comandar a relação com o love.

Câncer

Canceriamores já entram em outubro esbanjando simpatia e boa lábia, sinal de que vão marcar presença em todo canto e terão pela frente um período dos mais movimentados. Os contatos pessoais e profissionais estarão favorecidos ao longo do dia e vai ser fácil convencer os outros. Você pode se destacar ainda mais no trabalho se apostar em ideias criativas e em planos originais. Só não convém abraçar muitas atividades ao mesmo tempo porque há risco de se enrolar, portanto, foque no que importa e deixe o resto pra depois. Nos assuntos do coração, não vai faltar incentivo para falar do que sente e a sintonia tá garantida com o crush ou o mozão. O momento é propício para definir os rumos do romance.

Leão

Outubro chega com vibes prósperas e as estrelas dão sinal verde para engordar os seus ganhos, leãozinho! Explore seu lado batalhador e determinado ao cuidar dos seus interesses e pegue firme em suas atividades profissionais, pois há boas chances de encher o bolso. Só procure ser mais prudente no período da tarde e não arrisque o que já conquistou à custa do seu empenho. Desconfie de promessas de lucros rápidos, fáceis e milagrosos porque do céu só cai chuva, viu bebê? No lado amoroso, o anseio por segurança emocional tende a aumentar e ficadas sem compromisso não vão atender suas expectativas, mas o clima vai mudar à noite. Seu carisma e bom papo virão à tona, animando o romance, os contatinhos e as paqueras.

Virgem

O novo mês vem com tudo e você já começa outubro com a sorte soprando em sua direção, virginanjo! A Lua vai permanecer em sua companhia durante o dia inteiro e promete um período todo trabalhado na maravilhosidade, ideal para alcançar sucesso em suas empreitadas e iniciativas. Você tem tudo para dar um show de competência no serviço e tende a ampliar seus horizontes profissionais, só não deixe nada atrapalhar seus planos e suas atividades na parte da tarde, quando probleminhas pessoais e amorosos podem tirar seu foco. Em compensação, os astros garantem ótimas energias ao anoitecer e malentendidos serão superados rapidinho. A Lua sorri para Plutão e garante que não vão faltar descontração, seducência e harmonia, seja com o crush, seja com o xodó.

Libra

Outubro começa em um ritmo maneiro e a vontade de ficar em seu cantinho tende a crescer. A manhã será indicada para cuidar das suas coisas e tirar proveito da sua capacidade de concentração, que estará em alta no trabalho, mas o astral vai oscilar no período da tarde e convém abrir o olhão. Não deixe que imprevistos e contratempos afetem seu ânimo, mesmo porque o clima vai dar uma guinada ao anoitecer. Confusões e malentendidos serão esclarecidos e você vai se entrosar numa ótima com as pessoas próximas e o love. Agora, a melhor notícia chega da Lua, que entra em seu signo às 19h19, trazendo vibes positivas e generosas para seus contatos e relacionamentos. Se está free, os caminhos vão se abrir para arrasar na paquera.

Escorpião

Esperando notícia boa nessa virada de mês, escorpiãozinho? Então pode comemorar, pois os astros jogam no seu time durante o dia e anunciam uma terça perfeita para realizar seus sonhos e suas esperanças. Objetivos importantes podem ser alcançados e não vai faltar disciplina nem força de vontade para você chegar aonde quer. No trabalho, o momento é ideal para centrar suas energias nos planos e projetos que deseja colocar em prática. A paixão também está bem servida e quem tem um romance firme deve contar com proteção extra. As amizades e os contatinhos vão ficar animados até a metade da tarde, só não convém criar muitas expectativas depois desse período, isso porque instabilidades e desencontros estão previstos e decepções podem rolar nas paqueras.

Sagitário

Se depender das vibes astrais, você já começa o novo mês com as atenções voltadas para a carreira e as chances de progresso são nítidas nesta terça. Bora lá batalhar pelo que ambiciona porque o trabalho deve render bastante graças ao seu jeito mais focado e disciplinado no serviço. No lado financeiro, boas notícias sobre uma grana que aguarda podem chegar antes do dia acabar. Mas convém ligar o radar e mostrar mais jogo de cintura para não se desentender com parentes ou pessoas próximas na parte da tarde. No amor, sua sensualidade vai ficar mais fortalecida e você pode chamar mais atenção na pista, mas é à noite que as melhores oportunidades devem surgir e um crush dos sonhos pode se aproximar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também