Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/06/2024

Capricórnio

Nesta quinta, seu sexto sentido pode mandar avisos importantes, por isso, não descarte um pressentimento antes de investigar direitinho. No trabalho, tire proveito das suas qualidades e mostre que é capaz de lidar com qualquer tarefa, especialmente se agir de maneira mais discreta. Só não deixe para resolver as coisas no último minuto porque não será tão fácil se concentrar no final da tarde. O Sol entra em Câncer à noite e ressalta seu lado mais sociável, além de proteger os relacionamentos a partir de agora. O romance tem tudo para ser beneficiado com essas energias poderosas! Se está saindo com alguém, não esconda o desejo de viver algo mais duradouro.

Aquário

Você vai contar com ótimas ideias e muita habilidade para expor o que pensa nesta quinta, meu cristalzinho. Os relacionamentos ganham vibes poderosas e fica mais fácil expandir seus contatos. À noite, porém, as finanças pedem uma atenção especial porque vai ser difícil resistir a uma promoção. O risco de sair comprando tudo o que vê pela frente é real oficial, Aquário! O Sol está de mudança para Câncer e pode tirar o foco dos relacionamentos, já que assuntos do dia a dia vão prender sua atenção. O romance conta com boas energias ao longo do dia, mas controle o apego à noite para evitar atritos. A paquera tem mais chance de dar certo durante o dia também.

Peixes

Sua ambição segue em alta nesta quinta, Peixes, e se está planejando pedir uma promoção ou aumento, comece o dia focando no que precisa ser feito, sem se distrair no meio do caminho. O céu é o limite para os seus sonhos hoje! Assuntos familiares ou domésticos podem azedar à noite e há risco de enfrentar uma torta de climão se não agir com mais diplomacia. Ainda bem que o Sol ilumina seu paraíso astral a partir de agora e você terá sorte de sobra para driblar qualquer dificuldade! O seu charme entra no modo turbo e ajuda a fortalecer os laços com quem ama. Tá na pista? Isso deve mudar rapidinho: olhe mais ao seu redor e pode se surpreender.

Áries

Nesta quinta, você começa o dia com muito pique para viajar e se aventurar por aí! Logo cedo, faça um esforço para manter o foco no trabalho enquanto corre atrás dos seus sonhos. Ainda bem que as coisas logo melhoram e vai ser fácil contagiar os outros com o seu otimismo e bom humor, Áries. À noite, porém, é melhor ter cuidado com fofocas e segredos, porque pode ser alvo de pessoas invejosas. Redobre a atenção nas redes sociais para não falar mais do que deve. O Sol entra em Câncer à noite e você pode curtir um programa mais sossegado com quem ama. Seu jeito animado deixa a paquera interessante, mas um amor antigo pode reaparecer mais tarde.

Touro

Algumas mudanças podem agitar esta quinta, Touro, mas você não terá problema para encarar imprevistos ou reviravoltas. Pode receber boas novas se está atrás de um emprego ou se vinha batalhando por um cargo melhor. As finanças pedem uma atenção extra e o risco de prejuízo é real se misturar dinheiro e amizade mais tarde. Com o Sol de mudança para Câncer à noite, você tem tudo para fechar o dia mais falante e sociável. Se o seu coração está vago, pode se encantar com alguém que conheceu há pouco tempo ou através de amigos. O romance também conta com alto–astral e muita animação, bebê. Fale sobre os seus sentimentos e esclareça um mal–entendido.

Gêmeos

Hoje, os relacionamentos reservam boas surpresas e você pode aproveitar essa vibe para trocar ideias com colegas ou resolver algo pendente com uma pessoa próxima. Só pegue mais leve pela manhã, porque nem tudo pode ser do seu jeito, tá? Bater de frente com os colegas ou apontar defeitos em tudo pode desgastar a sua imagem profissional no final da tarde. Vá devagar para evitar problemas, Gêmeos. O Sol se muda para Câncer à noite e traz a sua possessividade à tona, o que pode respingar no romance se não tiver cuidado. O desejo de viver um relacionamento mais sério tem tudo para crescer, mas isso pode movimentar as coisas na paquera se está só.

Câncer

O seu foco no trabalho continua em alta nesta manhã e garante que vai encarar qualquer desafio no trabalho com um pé nas costas! Aproveite o astral favorável para abandonar um mau hábito e cuidar melhor do seu corpo, Câncer. Seus relacionamentos de trabalho também se beneficiam dessa vibe positiva e o seu profissionalismo vai impressionar todo mundo. À noite, viagem ou exageros precisam de atenção extra. Com o Sol de mudança para o seu signo, a noite reserva momentos divertidos e descontraídos, mas você terá que agir se quiser ter sucesso em uma paquera. A sintonia com o mozão tem tudo para crescer se você agir de maneira mais espontânea.

Leão

Quintou, Leão, e você começa o dia com uma dose extra de sorte! À tarde, aproveite para fazer uma fezinha, entrar em um sorteio ou participar de uma rifa. Sua habilidade para convencer as pessoas também fica evidente e pode ser decisiva para fechar um contrato ou se destacar nas vendas. Há sinal de tensão nas amizades à noite, por isso, controle seu temperamento para não se arrepender depois. O Sol inferniza seu astral a partir de agora e pode alimentar o desejo de se isolar. Você e o mozão podem se entender melhor ao longo do dia, mas talvez falte pique para sair com o par mais tarde. Vale o mesmo para a paquera: não enrole para se aproximar daquele crush.

Virgem

Nesta quinta, assuntos familiares ou pendência em casa pode ocupar sua atenção. Se está procurando um emprego, alguém da família tem tudo para dar uma força. No trabalho, não perca o foco no serviço e deixe as preocupações domésticas para mais tarde, ok? Os relacionamentos mais próximos podem passar por altos e baixos à noite se você exagerar nas cobranças, Virgem. Ainda bem que o Sol entra em Câncer e promete aliviar um pouco as tensões! Evite discutir com o momozin e aproveite para investir em um programa mais leve, de preferência, junto com os amigos dos dois. A turma pode dar uma força se ainda não tem compromisso.

Libra

Se depender das estrelas, você conta com as melhores energias para fazer novos contatos e se destacar em tudo o que envolve comunicação. Aproveite para enviar e–mails, fazer telefonemas importantes e expor suas ideias! Só redobre a atenção logo cedo porque há risco de se distrair com muita facilidade. A saúde pede cuidado extra à noite e qualquer tipo de exagero vai cobrar um preço do seu corpo, Libra. Equilíbrio é a chave para evitar problemas. Já o namoro e o romance podem ficar mais sérios com a chegada do Sol em Câncer. Sua popularidade tem tudo para crescer e há chance de ganhar novos admiradores mais tarde, inclusive nas redes sociais.

Escorpião

Você vai contar com a proteção das estrelas na hora de lidar com dinheiro nesta quinta, Escorpião. Só feche a carteira pela manhã porque há risco de gastar mais do que pode. Ligue suas antenas e não deixe escapar uma boa oportunidade de incrementar sua renda, seja com um trabalho extra ou negociando um aumento. À noite, o risco de briga com alguém próximo, inclusive com quem ama, tem tudo para crescer. A boa notícia é que o Sol se muda para Câncer e avisa que paquera ou um envolvimento com alguém bem–humorado tem tudo para dar certo. Aproveite para encantar o love com seu jeito descontraído e festeiro ou para fazer as pazes se brigaram mais cedo.

Sagitário

Quintou, bebê, e você começa o dia com muito pique para cuidar dos seus interesses. Há chance de receber uma boa notícia em projeto ou tarefa que depende apenas da sua iniciativa, Sagita, mas será preciso disciplina e foco se quiser colher bons resultados no trabalho. A relação com a família pode ficar mais tensa à noite, mas não se deixe levar pela impulsividade que logo tudo se acerta. Com o Sol brilhando em Câncer nesta noite, seu lado mais intenso e sensual tem tudo para animar os momentos de intimidade. Só pegue leve no ciúme, que também vai crescer. Se quer se dar bem com o crush, mostre seu poder de sedução. Ninguém será capaz de resistir!

