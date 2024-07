Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/07/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

No trabalho, pode surgir uma boa oportunidade de negócios e o seu esforço tem mais chance de virar dinheiro no bolso agora. Finalmente você pode realizar o desejo de se mimar com algumas comprinhas, ainda mais se andou economizando nos últimos tempos. O Sol em Leão sinaliza algumas mudanças pela frente. Você pode aproveitar essa energia de renovação para encerrar o que estava pendente e abrir espaço para a chegada de novas oportunidades e de boas energias na sua vida. Você e o mozão podem colocar as contas do casal em dia. A paixão também cresce e os momentos de intimidade pegam fogo! Na paquera, melhor evitar o excesso de apego.

Aquário

Você começa a semana esbanjando pique, determinação e energia para correr atrás dos seus objetivos. No trabalho, você vai assumir a liderança com naturalidade e pode contagiar os colegas com as suas ideias. Cuidado para não gastar energia com implicâncias pessoais, já que a união pode trazer resultados muito melhores do que as disputas no ambiente de trabalho. Ainda bem que o Sol protege os relacionamentos a partir de agora e você não terá dificuldade para iniciar parcerias. Essa energia ajuda a movimentar as coisas na paquera, ainda mais se está sonhando com algo mais duradouro. A vida a dois fica blindada hoje e vocês vão viver momentos de contos de fadas juntos.

Peixes

A semana começa com algumas novidades, Peixes, e a chegada do Sol a Leão logo cedo ajuda você a manter a atenção focada nas tarefas nesta segundona. E como a Lua segue em seu inferno astral, você pode ter a sensação de que algumas coisas demoram para acontecer, mas não desanime. No trabalho, as tarefas que podem ser feitas a sós, ou em casa, podem trazer os melhores resultados. Com tanta coisa acontecendo, ouça os avisos que o seu corpo envia para não se sobrecarregar. Se tem algum contatinho em vista, vai precisar de paciência porque a paquera anda a passos de tartaruga. Melhor não dar espaço para a insegurança se já tem compromisso.

Áries

Segundou com ótimas notícias, Áries: o Sol está de mudança para o seu paraíso astral e a semana começa com vibes pra lá de perfeitas. É muito bom sonhar alto e mirar nas estrelas, e talvez possa embarcar em um projeto novo e com ótimo potencial para a carreira. No trabalho, a sua habilidade para conversar e unir as pessoas será seu maior trunfo para dar conta de qualquer desafio que pintar pelo caminho. Com a sorte sorrindo para o seu lado, é um ótimo momento pra fazer uma fezinha. Talvez tenha que disputar o crush com alguém próximo, mas ninguém será capaz de ofuscar o seu brilho. O romance conta com a proteção das estrelas e há sinal de chamegos e carinhos.

Touro

O Sol está de mudança para Leão nesta manhã, Touro, e promete destacar as relações familiares. Fica mais fácil se entender com os parentes e até fazer algumas coisinhas em casa. No trabalho, faça a sua parte porque os holofotes estão voltados pra você e pode surgir a chance de conquistar uma promoção ou de ver o seu esforço sendo reconhecido. Se estava sonhando com uma promoção ou um emprego que pague melhor, as estrelas vão jogar no seu time e dar aquela força. Na paquera, talvez você esteja elevando demais os requisitos ou comparando um ex com o crush. Fuja dessa armadilha! Aposte na diplomacia para manter a paz com quem ama e melhorar a relação.

Gêmeos

Seu entusiasmo estará a mil por hora nesta segundona, Gêmeos, e você pode se empolgar ao fazer planos, inclusive no trabalho. E com o Sol destacando suas habilidades de comunicação, você será capaz de brilhar em qualquer área. As tarefas de rotina podem se resolver rapidinho se juntar forças com os colegas e priorizar o esforço em equipe. Também há sinal de melhorias nas finanças, inclusive com chance de promoção, aumento ou um novo bônus. Se está a fim de alguém de outra cidade ou que mora longe, use e abuse do seu charme pra se dar bem. Mantenha o otimismo no romance, converse mais com o par e fale sobre os seus sentimentos com sinceridade.

Câncer

As mudanças estão na ordem do dia e prometem um início de semana pra lá de movimentado, Câncer. Mas a melhor notícia para o seu bolso é a chegada do Sol à sua Casa da Fortuna, trazendo ventos favoráveis aos seus interesses e boas chances de melhorar os seus ganhos. Sua intuição vai dar um show e pode fazer toda a diferença no trabalho, por isso, fica mais fácil identificar uma boa proposta quando ela cruzar seu caminho. Se você não aguenta mais a solidão e está sonhando com um amor só seu, saiba que a atração segue dando as cartas na conquista. Use e abuse da sua sensualidade, mas aposte na moderação com o ciúme para não brigar com quem ama.

Leão

Segundou, Leão, e no que depender do céu, a cooperação terá um papel importante para você conquistar tudo o que deseja hoje. Exercite a sua habilidade para lidar com os outros e vai tirar de letra qualquer coisa que aparecer pela frente no trabalho. E com o Sol brilhando em seu signo logo cedo, não falta pique e esperança para correr atrás dos seus maiores sonhos, bebê! As amizades também contam com energias positivas e você pode se divertir muito com o pessoal. Nada será capaz de tirar a sua paz no romance, mas também é importante evitar atritos desnecessários, tá? Já a paquera tem mais chance de dar certo se estiver procurando algo a longo prazo.

Virgem

Boa parte da sua atenção estará voltada para o trabalho, Virgem. As tarefas mais rotineiras podem render, e se você mantiver o foco no serviço pode se surpreender com a sua produtividade até o final do dia. Pena que é mais fácil falar do que fazer, né? Com o Sol em seu inferno astral a partir de hoje, tire partido do isolamento para se concentrar nas suas prioridades, meu cristalzinho. Ficar no seu canto, de vez em quando, pode ajudar até a fazer um detox das redes sociais. O romance corre o risco de ficar em segundo plano hoje, já que você vai se importar mais com outros assuntos. Também falta energia para investir no crush ou dar atenção para um novo contatinho

Libra

A semana começa com good vibes, Libra, e a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral. Com tantas energias positivas, você vai atingir rapidinho os seus objetivos, inclusive no trabalho. As amizades também contam com as vibes poderosas do Sol, que chega em Leão nesta manhã. No trabalho, use e abuse da criatividade na hora de cuidar das tarefas mais chatinhas, assim vai deixar tudo pronto antes de encerrar o expediente. O seu charme segue em alta e os amigos podem desempenhar o papel de cupido se está difícil emplacar uma conquista. Já encontrou o amor? Tudo indica que o bom humor, as demonstrações de carinho e a sintonia entre vocês dão o tom do romance.

Escorpião

No trabalho, seu lado prático fala mais alto hoje e você pode resolver tarefas do dia a dia com certa facilidade. Talvez seja preciso um esforço extra para dar conta de tudo o que surgir pela frente, mas você vai dar conta de tudo sem perder o bom humor. Se trabalha em casa ou em um negócio familiar, suas chances de sucesso serão maiores. E com o Sol chegando ao ponto mais alto do seu Horóscopo, a sua ambição também entra no modo turbo: nada será capaz de atrapalhar o seu sucesso! Alguém do passado pode surgir no seu radar e mudar os planos para uma conquista, se o seu coração está vago. A dois, a paixão vai aumentar, mas o ciúme também: encontre o equilíbrio.

Sagitário

Segundou, Sagita, e você começa a semana dando um show na hora de lidar com informações importantes no trabalho. Sua habilidade para se comunicar segue em alta e você terá facilidade na hora de escolher bem as palavras, compartilhar uma ideia, convencer os outros a embarcarem nos seus planos... E com a chegada do Sol em Leão, destacando sua coragem e o seu otimismo, vai sobrar energia para transformar qualquer projeto em um grande sucesso! Tá na pista? Use as redes sociais para conhecer gente nova, movimente o seu círculo social e não tenha receio de viver um amor à distância. Assuntos de qualquer tipo podem ser abordados com o love: esclareça um mal–entendido.

