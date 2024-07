Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/07/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:



Capricórnio

Logo cedo, o seu foco vai se concentrar nas finanças e você pode identificar boas oportunidades de engordar o bolso, Caprica. Mas a chance de exagerar nos gastos também é real, por isso, não faça nada por impulso. E com a Lua entrando em Peixes mais tarde, o resto do dia tem tudo para ser pra lá de movimentado, meu bem. Você pode usar seu poder de comunicação para melhorar a interação com colegas e clientes, mas não será fácil concentrar toda a sua atenção no serviço. À noite, você vai esbanjar carisma na paquera e um novo contatinho pode virar amor à primeira vista. O romance fica muito mais leve, mas evite levar preocupações do trabalho para casa.

Aquário

Logo cedo, vai sobrar energia para você se concentrar em assuntos pessoais, além de resolver rapidinho qualquer tarefa que dependa da sua iniciativa. Talvez pinte rivalidade no serviço, então é melhor não baixar a guarda. As estrelas prometem favorecer seus interesses mais tarde, seja na hora de fechar um negócio lucrativo que estava pendente ou para identificar novas oportunidades de engordar sua conta bancária. Só não vale gastar mais do que pode porque uma hora a conta chega. Com tanta coisa em mente, a conquista fica em segundo plano. A dois, a possessividade tem tudo para crescer. Vocês dois também podem se desentender por causa dos gastos do casal.

Peixes

No trabalho, fofocas e distrações podem ser um desafio e tanto na parte da manhã, Peixes. Mas você tem boas chances de dar conta das tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. A entrada da Lua em seu signo mais tarde garante pique extra para encarar qualquer desafio e ainda resolver tudo rapidinho. Aproveite essas vibes positivas para se cuidar melhor e colocar seus interesses em primeiro lugar. Só que, em casa, pode pintar torta de climão se não souber ceder em alguns momentos. O romance ganha mais leveza e vocês podem se divertir muito juntos, mas cuidado com o ciúme. Seu lado possessivo pode espantar um paquera se exagerar na dose.

Áries

Aproveite para compartilhar suas ideias e correr atrás de projetos mais ambiciosos, Áries. Você começa o dia com muito pique, mas isso muda à tarde, então adiante tudo o que for possível. É que a Lua passa a infernizar seu astral e o desejo de ficar no seu canto pode falar mais alto. O jeito é se concentrar nas tarefas e priorizar o que pode ser feito a sós. Cuidado para não perder muito tempo de conversinha pelos cantos, nem ficar contando fofocas para todo mundo, porque pode sobrar para o seu lado. Um astral misterioso anima os contatinhos, mas abra o olho com gente falsa que quer te passar pra trás. A vida amorosa fica mais tranquila, mas um segredo pode escapar.

Touro

Você começa esta terça com muito foco no trabalho e seu lado ambicioso pode causar uma ótima impressão nos colegas e na chefia. Assuntos domésticos também podem ser resolvidos se ceder em algumas coisas. À tarde, a Lua se muda para Peixes e deixa o astral mais descontraído. Os astros enviam vibes maravilindas pra você se concentrar no que precisa ser feito e ainda dividir suas boas ideias com colegas. Mas é melhor não misturar dinheiro e amizade, minha consagrada, porque o golpe tá aí. Sua chance de conhecer alguém interessante através dos amigos diminui agora. O romance conta com a proteção das estrelas, mas assuntos de grana podem azedar o astral mais tarde.

Gêmeos

Esta terça começa um pouco tensa, Gêmeos, e você vai precisar do seu otimismo para buscar respostas ou descobrir coisas novas, seja na vida pessoal ou profissional. Ainda bem que a Lua está de mudança para Peixes à tarde, fazendo seu lado ambicioso vir à tona. Tudo indica que o serviço pode render muito se você botar as mãos na massa. Aproveite essa energia para focar em seus objetivos e fazer grandes planos para a carreira, mas sem ficar arrumando encrenca com os outros. Diminua um pouco as suas expectativas. A paquera pode surpreender logo cedo, mesmo que demore um pouco para engrenar. Se tem compromisso, foque em vocês dois e evite cobranças.

Câncer

Se depender das estrelas, as mudanças ainda estão em alta nesta manhã, Câncer, mas talvez nem todas sejam positivas para os seus interesses. As finanças precisam de uma atenção extra. Mais tarde, a Lua brilha em Peixes e desperta seu lado curioso e aventureiro, meu cristalzinho. Vai ser divertido fazer grandes planos para os momentos de lazer, só que, primeiro, você vai ter que manter o foco e cuidar das tarefas. Aproveite para juntar forças com os colegas, mas sem confiar demais nos outros. O astral melhora à noite e o bom humor promete animar a vida amorosa. Mantenha o otimismo, seja na conquista ou nos momentos mais românticos com o mozão.

Leão

Nesta terça, agir em equipe no trabalho pode ser mais complicado do que esperava. Se quiser dar conta de tudo que vai surgir pela frente, cuide das suas tarefas e não baixe a guarda porque a competição com os colegas será feroz! Mais tarde, as mudanças podem agitar um pouco as coisas, mesmo que não seja exatamente da maneira que estava esperando. O desejo de romper com algumas situações que vinham te incomodando nos últimos tempos tem tudo para crescer, mas uma amizade pode ficar estremecida. Há sinal de muita paixão no romance, o que garante ótimos momentos entre os lençóis. Tá na pista? Seu lado sensuelen tem tudo para fazer o maior sucesso.

Virgem

O trabalho vai ocupar a maior parte da sua atenção logo cedo, Virgem, mas terá que redobrar a atenção e fugir das distrações se quiser dar conta das tarefas rotineiras. Depois, a Lua se muda para Peixes e coloca os relacionamentos em destaque, seja no serviço ou na vida pessoal. Pena que nem tudo será perfeito e podem surgir alguns desentendimentos com os colegas e clientes. Aos poucos, tudo melhora e você pode se divertir colocando o papo em dia com os amigos. Se está de olho em alguém, há boas chances de transformar um lance casual em algo duradouro. O romance se torna mais leve e vocês vão encontrar mais tempo para curtir os momentos a dois.

Libra

O dia começa um pouco tenso e você vai precisar de jogo de cintura pra não brigar com o mozão logo cedo. No trabalho, você pode usar seu carisma para melhorar a interação com colegas e com o público em geral, mas cuidado para não se distrair com tanta facilidade. À tarde, a Lua entra em Peixes e faz com que o seu foco se volte para o trabalho e as tarefas do dia a dia. A boa notícia é que o serviço deve correr melhor do que esperava, desde que não se distraia. Bom momento para se cuidar melhor e fugir de qualquer tipo de excesso. Na paquera, seu charme funciona melhor logo cedo, apesar de um ou outro desafio. Faça a sua parte pra superar as diferenças com o par.

Escorpião

Você começa o dia mostrando muita praticidade para lidar com as tarefas diárias, seja em casa ou no serviço. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar atrito em casa ou no serviço. Ainda bem que a Lua brilha em seu paraíso astral à tarde e as coisas vão de vento em popa! Essas vibes maravilhosas vão ressaltar sua criatividade, melhorando até a comunicação. Você também vai contar com a sorte mais tarde! À noite, reserve tempo para a diversão e para curtir as pessoas queridas. Mas as melhores vibes estão reservadas para os assuntos do coração, ainda que possa pintar uma briga no romance se não pegar leve. Há sinal de sucesso na conquista: pode ir se preparando para brilhar!

Sagitário

Você estará mais comunicativo hoje, Sagita, e pode se sair bem em reunião, contato com o público ou em tarefas que exigem raciocínio rápido e boas ideias. Só tenha cuidado para não se distrair nem ficar de conversinha pelos cantos, tá? Depois, a Lua desembarca em Peixes e coloca a casa e a família no centro da sua atenção. No trabalho, a dica é agir de maneira prática, sem ficar enrolando, e não esperar demais dos outros. À noite, curtir o seu cantinho pode ser perfeito para recarregar as baterias. A paquera fica meio empacada à noite e as suas chances serão melhores pela manhã. O ciúme pode crescer e atrapalhar o romance se não tiver cuidado. Pegue leve!

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também