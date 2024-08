Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/08/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.



Capricórnio

Sextou, Caprica, mas não será tão fácil manter a atenção no trabalho logo cedo. Seu desafio é focar no serviço primeiro e deixar para se divertir mais tarde, ok? Ainda bem que seu lado prático e seu bom–senso seguem em alta, pois serão seus maiores trunfos para resolver qualquer parada no trabalho. Se você encarar cada tarefa como um desafio pessoal, nada será capaz de ficar no seu caminho! E pra repor toda essa energia, curtir o seu canto e estreitar os laços familiares será uma ótima pedida. Maratonar aquela série aconchegada com o love também é uma boa pedida, dependendo do seu pique. Um ex pode reparecer do nada e pedir uma nova oportunidade.



Aquário

Com raciocínio rápido e facilidade para dividir a atenção entre várias tarefas ao mesmo tempo, você tem tudo para dar conta do serviço sem o menor problema nesta sexta, Aquário. A habilidade para se comunicar também se destaca, por isso, lidar com o público ou conquistar novos clientes pode ser uma ótima pedida no serviço. Mas nem tudo é perfeito e, logo cedo, a treta entre Vênus e Marte pode respingar na sua vida amorosa. Explosões, paciência curta e mau humor podem virar briga com o par se não tiver cuidado. Ainda bem que as coisas melhoram e dá pra voltar às boas. Pra animar a noite e agitar a conquista, aposte num bom papo e use todo o seu charme.

Áries

Se depender das estrelas, podem surgir ótimas oportunidades para você ganhar dinheiro nesta sexta, Peixes! O serviço tem tudo para render mais do que espera, ainda mais se a família der uma mãozinha ou se puder trabalhar em casa. Embora seu signo seja mais desapegado, a dica é colocar as contas em ordem, programar o orçamento, separar a grana para os boletos que estão a caminho... Mas nem tudo é perfeito e, logo cedo, há sinal de tensão em casa. O desejo de encontrar segurança emocional pode crescer, mas ainda dá pra se divertir se está só. O ciúme sem motivo ou o excesso de possessividade pode ser o maior desafio no romance. Inspire, respire e vá com calma.

Touro

Logo cedo, Vênus e Marte trocam farpas e pode sobrar para você, Touro. Vale redobrar a atenção com os gastos e maneirar um pouco no seu lado consumista para evitar problemas mais tarde. A Lua avisa que pode se sair melhor cuidando de tarefas que exigem discrição e isolamento, mas há chance de pintar boas surpresas envolvendo dinheiro mais tarde. O desejo de se repensar algumas coisas tende a crescer e sua intuição pode ter papel importante na hora de tomar decisões sérias. A vida amorosa pede cautela com o ciúme, que pode provocar brigas pela manhã. Um clima de segredo agita a conquista, mas você vai pensar duas vezes antes de se amarrar.



Gêmeos

A manhã pode ficar tensa com a convivência em família, Gêmeos, e você talvez precise usar um pouco de jogo de cintura se quiser manter a paz em casa. Depois, o astral melhora e as energias são favoráveis para tentar algo novo no serviço. A comunicação também recebe vibes maravigolds à tarde e seu signo, que já se expressa com facilidade, vai dar um show na hora de fazer contatos, apresentar ideias ou participar de reunião profissional. As amizades estão protegidas e podem até desempenhar o papel de cupido se o seu coração está vago. A sintonia com o mozão ganha destaque e vocês podem acertar os ponteiros se conversarem francamente sobre as diferenças.



Câncer

Sextou, Câncer, mas as estrelas pedem cautela com a comunicação logo cedo. Escolha bem as palavras e fique longe de qualquer treta, inclusive nas redes sociais. No trabalho, ligue suas antenas para agarrar qualquer oportunidade de demonstrar seu potencial e causar uma boa impressão. Se souber jogar direitinho, pode até pintar promoção, aumento ou a chance de conquistar uma nova vaga. Vale a pena dedicar um tempo extra também à sua aparência e fazer umas comprinhas. Um contatinho muito popular ou mais velho pode cruzar seu caminho hoje. O romance fica mais sólido, mas talvez seja uma boa ideia fugir de assuntos polêmicos ou delicados.



Leão

Sua curiosidade está em destaque nesta sexta, meu cristalzinho, e o astral é perfeito para se aprofundar nos estudos, começar um novo curso e até fazer aulas gratuitas na internet. Tudo o que aumenta seus conhecimentos será importante para incrementar o currículo e valorizar o seu passe. Logo cedo, porém, pense duas vezes antes de embarcar em um projeto arriscado que envolve seu rico dinheirinho. Há boas chances de você se divertir em um programa de última hora, ou até fazer uma viagem mais tarde. Seu jeito aventureiro promete novidades e ótimas surpresas na paquera. Tem compromisso? Deixe a rotina bem longe do seu romance e curta a companhia do mozão.



Virgem

Sextou, Virgem, mas seu lado teimoso pode dar as caras logo cedo e há risco de arrumar encrenca com alguém mais velho ou até com a chefia. Ainda bem que o astral melhora aos poucos e vai sobrar confiança pra fazer mudanças complicadas e tirar do caminho tudo o que tem atrapalhado seus planos. O seu sexto sentido promete fazer hora extra hoje e será importante para analisar imprevistos ou oportunidades na carreira que não estavam no seu radar. Se quer uma nova vaga, é hora de correr atrás! As estrelas avisam que vai sobrar paixão para agitar os momentos de intimidade. Se está só, a paquera fica animada e seu lado sedutor vai fazer o maior sucesso.



Libra

Planos para uma viagem ou visita a alguém de fora pedem cuidado extra logo cedo, quando Vênus e Marte trocam farpas. A boa notícia é que você vai contar com muita disposição para lidar com pessoas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Reforce os laços com quem é importante para você, tire um tempo para reavivar algumas amizades e evite se isolar, Libra. Aproveite para priorizar as tarefas feitas em parceria, ou que envolvem trabalho em equipe e colaboração de outras pessoas. O romance conta com mais sintonia e as estrelas prometem momentos incríveis com quem ama. Quer espantar a solidão? Bom humor e otimismo são a chave para o sucesso na conquista.



Escorpião

Sextou, Escorpião, e você conta com pique total para mergulhar no trabalho e correr atrás das suas metas. Com tanta coisa acontecendo e um enorme volume de trabalho pela frente, tente respeitar seus limites e não se sobrecarregar se quiser dar conta de todos os compromissos. É um bom dia para fazer mudanças na rotina, adotar hábitos saudáveis e até tentar algo novo no visual. As amizades podem passar por altos e baixos agora, mas não deixe que algo bobo se transforme em uma briga séria. Talvez a sua atenção não esteja tão focada no romance, mas evite deixar o par em segundo plano. A paquera anda mais devagar do que gostaria, mas não desanime.



Sagitário

Com Vênus e Marte se estranhando nesta madrugada, o romance pode passar por alguns altos e baixos se você não segurar a língua e exagerar nas críticas, Sagita. Ainda bem que a Lua segue em seu paraíso astral e garante uma dose extra de sorte para voltar às boas com o par ou com as pessoas mais próximas. Que tal tentar uma aposta, entrar em um sorteio nas redes sociais ou fazer uma fezinha? No trabalho, criatividade e habilidade para lidar com os outros, principalmente com gente jovem, pode ser um grande trunfo. Também fica mais fácil conversar, conhecer gente nova, espalhar seu charme por aí e arrasar na conquista. Você e o par podem se entender mais tarde.

