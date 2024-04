Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/04/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (24), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

avisa que o contato com os amigos tem tudo para ficar protegido nesta quarta. A boa notícia é que poderá contar com o apoio e os conselhos deles para o que precisar, Caprica. Além disso, os relacionamentos e a sua capacidade de lidar com as pessoas seguem em destaque e você pode tirar proveito disso na hora de cuidar das suas tarefas. Priorize as parcerias e trabalhos que exigem colaboração de outras pessoas, mas sem deixar de lado as suas ideias originais e ousadas. O romance ganha sintonia, confiança e diálogo, facilitando a convivência com o mozão. Se busca um novo amor, preste atenção em alguém que foi apresentado(a) pela turma.

Aquário

A Lua segue destacando a sua ambição hoje e a maior parte da sua energia tem tudo para ser direcionada à vida profissional. Mostre sua capacidade para cuidar das tarefas do dia a dia no serviço! Pode se preparar para um período de muito trabalho, mas que também conta com excelentes energias para as finanças! Finalmente chegou a sua vez de ter dinheiro no bolso. Se está pensando em disputar uma nova vaga, ou mesmo encontrar um emprego melhor, vá em frente, Aquário. Pode ser que falte pique no romance ou na paquera, que ficam em segundo plano hoje. O jeito é caprichar na produção para seduzir o par ou conquistar novos admiradores.

Peixes

Se depender da Lua, você começa esta quarta com mais disposição para se aventurar por aí, Peixes. Esbanjando criatividade, disposição, alto–astral e boas ideias, seu desafio será utilizar essas qualidades no trabalho. Tudo indica que fará o maior sucesso na hora de interagir com outras pessoas, por isso, priorize as atividades e tarefas que podem ser feitas em equipe. Investir nos estudos ou fazer um curso profissional para melhorar o currículo fica mais fácil agora. Seu jeito descontraído e animado deve atrair vários admiradores e pedidos de amizade, o que ajuda a movimentar a paquera. Esse astral também contagia os momentos a dois, que ficam uma delícia.

Áries

As mudanças seguem em alta e, se está atrás de um novo emprego ou quer apenas trabalhar com algo diferente, essa é a hora de divulgar o seu currículo. O astral é favorável para quem deseja encerrar um ciclo antes de iniciar algo novo porque as transformações serão mais favoráveis agora, seja em casa, no trabalho ou em outras áreas. As estrelas favorecem negócios que envolvam herança, impostos, etc., mas vale a pena manter um olho aberto. Sua sensibilidade cresce e pode se interessar mais por assuntos místicos. A vida amorosa conta com uma dose extra de paixão e vocês podem acertar os ponteiros. Se pintar uma química com o crush, a paquera pode embalar.

Touro

Nesta quarta, os relacionamentos ganham destaque da melhor maneira possível. Você pode explorar as parcerias com os colegas para botar algumas tarefas em dia, ainda mais se tiverem os mesmos objetivos. Também há chance de ampliar sua rede de conhecidos e estabelecer contato com pessoas que conheceu por causa do trabalho ou na vida pessoal. À noite, porém, são as amizades que se destacam e há boas chances de se divertir na companhia do pessoal. Aposte num bom papo para paquerar e fique de olho em alguém que conheceu por causa de um amigo. O diálogo e os interesses em comum ajudam a proteger o romance.

Gêmeos

Pode se preparar para um dia pra lá de puxado, Gêmeos, porque o seu foco tem tudo para se voltar para o trabalho agora. É verdade que o serviço pode exigir mais empenho da sua parte, mas a boa notícia é que você pode colher alguns frutos dos esforços que tem feito nos últimos tempos. Aí eu vi vantagem! Com sua mente ativa, você costuma se envolver em mil projetos ao mesmo tempo, mas cuidado para não acabar se sobrecarregando. Com tudo isso, pode faltar pique para outros assuntos e o romance talvez seja prejudicado. Ofereça apoio ao mozão e faça alguns sacrifícios se for necessário. A paquera anda devagar, quase parando.

Câncer

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, trazendo um ânimo novo até para o trabalho. O astral é perfeito para lidar com colegas, clientes e novos contatos, fazer um curso que estava querendo e melhorar a interação com as pessoas de um modo geral. Quem trabalha com crianças ou jovens pode se destacar. Mantenha o foco no que é importante e aposte na diplomacia e na criatividade para chegar onde deseja. A sorte também vai sorrir para você e vale fazer uma fezinha. Tem compromisso? O romance conta com as melhores vibes e fica perfeito sem defeito! Suas chances de fisgar aquele olhante aumentam à noite e nem a distância será um problema hoje.

Leão

A maior parte da sua atenção pode se voltar para assuntos domésticos ou ligados à família nesta quarta, Leão. No trabalho, seu jeito mais prático será notado, mas a dica é se concentrar em tarefas que podem ser feitas em casa, se tiver essa oportunidade. Quem lida com produtos ou serviços para o lar também tem boas chances de brilhar hoje. Se anda pensando em fazer alguns consertos em casa, ou passar mais tempo com os parentes, pode aproveitar melhor as boas vibes dessa noite. Uma paixão antiga pode reacender a atração física. Mande um “oi, sumido(a)” se pensa em dar mais uma chance. Já o romance pede menos ciúme e mais sossego.

Virgem

Esta quarta começa com as melhores vibes para tudo o que envolva comunicação, assim como viagem rápida ligada ao trabalho. Aproveite o dia para movimentar sua rede profissional, trocando informações importantes e pesquisando sobre novas vagas, por exemplo. Bate–papo ou encontro com os amigos tem tudo para levantar o astral à noite. As redes sociais ajudam a restabelecer o contato com pessoas queridas, conhecer gente nova e até movimentar a vida amorosa, meu cristalzinho. Numa dessas, ainda pode sair ganhando ao conhecer um crush novo quando menos espera! O romance ganha leveza e a sintonia com o mozão tem tudo para ficar mais intensa.

Libra

As estrelas enviam energias superfavoráveis para os seus interesses financeiros nesta quarta, Libra! Claro que será preciso se esforçar, e muito, para transformar seu empenho em dinheiro no bolso, mas o astral não poderia ser melhor para dar aquela forrada na sua conta bancária. Aproveite essas vibes maravigolds para ganhar um bônus extra no trabalho ou até procurar um serviço que pague melhor. Os cuidados com a saúde estão em alta e você pode investir no seu bem–estar. Com tanta coisa para prestar atenção, pode faltar pique para jogar charme e se aproximar de um crush. A vida a dois pede cautela com a possessividade, mas nada que não possa controlar.

Escorpião

O céu promete muita energia para correr atrás de grandes projetos hoje! Aproveite essa vibe para investir no seu crescimento pessoal, rever algumas prioridades na vida pessoal e profissional e até trocar conhecimentos com os colegas no serviço. Você pode aproveitar para viver novas experiências no trabalho, mas priorize as tarefas que dependem mais da sua iniciativa do que da colaboração de outras pessoas. À noite, a sua sorte tem tudo para crescer: faça uma fezinha! Aproveite pra blindar a relação com o par e mostrar seu lado mais romântico. Você estará irresistível na paquera. Mostre todo o seu charme e será difícil alguém resistir aos seus avanços.

Sagitário

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, esta quarta pode exigir um pouco mais de equilíbrio emocional da sua parte para lidar com os assuntos do dia a dia. A boa notícia é que você pode contar com a sua intuição para encarar mudanças e imprevistos de última hora, Sagita. Seu sexto sentido também fica mais forte e pode ajudar na hora de escolher o melhor caminho a seguir se estiver em dúvida. À noite, a presença da família será mais do que bem–vinda e pode servir como um porto seguro para as suas emoções.

Encontro com um antigo amor pode mexer com os seus sentimentos e virar algo mais. Tem compromisso? Aposte em um programa calmo e caseiro, bebê.

