Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/10/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (24), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Quintou com mudanças da Lua, que troca de posição no Zodíaco e já chega apontando transformações. Ela também se estranha com o Sol e entra na fase Minguante, sinal de que convém ter cautela e pesar os prós e contras, principalmente ao lidar com dinheiro. Por outro lado, você pode alcançar bons resultados se apostar em sua capacidade de adaptação e agir com firmeza: foque nos seus interesses e não tenha receio de mudar os rumos do que não anda bem. Já à noite, energias maravilindas vão dar as cartas e os assuntos do coração devem reservar grandes alegrias. Você tem tudo para fisgar um peixão na pista e pode começar um lance de futuro. Na relação a dois, clima mais apaixonado e animado com o love.

Aquário

Hoje a sua habilidade para se relacionar vai se fortalecer e você pode firmar excelentes acordos e parcerias, bebê! Só procure ter mais paciência e jogo de cintura no período da manhã porque instabilidades podem dar as caras e afetar os seus interesses profissionais. A concorrência vai ficar mais acirrada, mas depois o cenário volta a ficar favorável e energias positivas vão comandar o astral no trabalho, no lado material e na vida amorosa. Se está em busca de um love, prepara o coração porque a noite deve reservar muitas emoções na pista. Crush que tem seu jeito e sua vibe pode se aproximar e ganhar você logo de cara: vai dar match rapidinho! No romance, a sintonia será plena com o xodozinho.

Peixes

Querendo emprego com carteira assinada, dinheirinho no bolso ou um novo amor, peixinha? Quem não quer, não é mesmo? Mas olha que se depender dos astros as suas aspirações podem virar realidade. Hoje a Lua dá a maior força para você encontrar uma vaga ou então se destacar nas atividades que já exerce, só convém ter mais paciência e dobrar o foco no período da manhã, quando altos e baixos vão rondar. Para tudo fluir sem maiores contratempos, concentrese nas responsabilidades e evite distrações. Já a partir da tarde, seu pique vai surpreender, conquistas podem ser alcançadas e são grandes as chances de lacrar e lucrar. Na paixão, você tem tudo para se destacar na pista e impressionar quem deseja. Planos favorecidos com o love.

Áries

Eba,oba, cristalzinho, quintou com novidades espetaculares da Lua, que começa a agir no setor mais positivo do seu Horóscopo em plena madrugada. Além de deixar seus talentos e sua criatividade turbinados no trabalho, ela promete mais sorte e facilidades em seu caminho, como também muito carisma para você arrasar nos contatinhos. Hoje as paqueras vão bombar e sua estrelinha vai brilhar intensamente na paixão. Só não convém mergulhar na diversão e abusar nos gastos porque instabilidades vão rondar as finanças e o dinheiro pode evaporar da carteira. Tenha mais bom senso e juízo se for às compras e evite torrar sua grana sem pensar no futuro. Mas a noite será perfeita no romance e tudo indica que a felicidade vai reinar com o xodozinho.



Touro

As atenções se voltam para os assuntos do universo doméstico e talvez você tenha muitas coisas para resolver em seu lar. Foque no que mais importa, organizese melhor e evite perder tempo à toa porque desafios estão previstos nas primeiras horas da manhã, sem falar que também há risco de perrenguinho com parentes ou o mozão. Mas depois tudo vai entrar nos eixos, a harmonia voltará a reinar em suas relações e o trabalho deve render bastante. Marte e Urano vão dar o impulso de que precisa para agilizar seus interesses e garantem que mudanças positivas estão a caminho. Na paixão, o coração pode disparar num encontro ou reencontro e as emoções serão intensas. Com o love, os momentos íntimos serão os pontos altos.



Gêmeos

A Lua abre o dia com good news e envia muitos estímulos para os seus contatos pessoais e profissionais, meu cristalzinho! Comunicação é o ponto forte do seu signo e hoje seu dom para se expressar ficará ainda mais poderoso, o que vai fazer a sua estrela brilhar. Você deve se destacar bastante em serviços junto ao público, mídias sociais e com todo tipo de comércio, virtual ou presencial. Só não descuide do seu bemestar no período da manhã: evite excessos e invista em hábitos mais saudáveis. Na paixão, o sinal tá aberto para marcar encontros e arrasar na pista. Você vai esbanjar boa lábia, simpatia e pode aguardar surpresas deliciosas. Se tem um mozão, o clima será de descontração, altos papos e integração total.



Câncer

Sonhando em ganhar na mega, consagrada? Isso eu não garanto, mas já aviso que a Lua vai dar um baita incentivo para os seus interesses materiais. Ela muda para sua Casa da Fortuna, troca ótimas energias com Vênus e revela que suas iniciativas não vão ficar sem resposta, seja no trabalho, seja no lado financeiro. Sua dedicação será recompensada no serviço e tudo indica que você verá a cor do dinheiro na palma da sua mão. Porém, ligue o radar no período da manhã, quando perrenguinhos familiares e gastos fora do orçamento podem provocar torta de climão. Ainda bem que depois o astral engrena e tudo vai caminhar como você gosta e espera. A noite promete gratas surpresas e o clima vai esquentar com o contatinho ou o xodó.



Leão

Quem tirou a sorte grande hoje, quem? Se pensou que é você acertou em cheio, leodiva! A Lua ingressa em seu signo durante a madrugada e promete deixar seu carisma, vitalidade e alegria lá em cima. Seus talentos vão ficar cristalinos no trabalho, as coisas devem fluir com mais facilidade e até uma graninha pode cair na sua conta. Só não convém deixar os assuntos domésticos e familiares de lado, pois pode receber cobranças dos parentes. Mas com paciência e jeitinho, você muda esse cenário. À noite, os astros garantem que seu sucesso será absoluto nas redes sociais e nos rolês com a galera: vai ter chuva de likes e crush querendo te ganhar. Seu destino é encantar e arrasar na pista e no romance.



Virgem

Hoje a Lua muda de cenário, mas o endereço é seu inferno astral e não dá para esperar muita molezinha, ainda mais no período da manhã. É que ela também se estranha com o Sol e entra na fase Minguante, o que vai exigir mais resiliência, foco e força de vontade, viu bebê? Busque apoio na disciplina do seu signo, faça as coisas com mais calma e procure dar mais valor à sua qualidade de vida: cuide de você e do seu bemestar. Mas o clima melhora depois do almoço e outras energias bem mais generosas vão surgir para iluminar seus caminhos. Marte e Urano vão elevar sua disposição e garantem que novidades superestimulantes vão dar as caras: pode esperar good news nos contatinhos. Romance mais acolhedor.



Libra

Quintou com good news da Lua, que hoje ingressa em Leão e deixa seu jeitinho ainda mais sociável do que já é. Ela avisa que o dia será top para encontrar os amigos e aproveitar os bons momentos com a galera, mas antes você pode ter que resolver umas bagacinhas. Assuntos que dizem respeito ao bolso vão pedir atenção extra pela manhã e convém controlar os gastos com pulso firme. No trabalho, as atividades em grupos e equipes vão deslanchar, sem falar que seu espírito de liderança vai se fortalecer. Agora, é à noite que o astral tem tudo para ficar maravilindo e a paixão será a cereja do bolo. O período será perfeito para fazer declarações de amor e você saberá encantar o crush ou o xodozinho.



Ecorpião

Seu signo é um dos mais destemidos e não foge da raia quando tem objetivos definidos: vai em frente até alcançar o que quer. Hoje as suas ambições se fortalecem, mas você terá que ralar dobrado e agir com mais paciência para não atrair desafetos ou dissabores no período da manhã. Muita calma nessa hora e foco em seus propósitos, mesmo porque o astral vai melhorar ao longo do dia e ai sim as coisas vão andar, principalmente na profissão. No final da tarde, pode receber ótimas notícias a respeito de comissão, bônus, aumento ou outro benefício que vai repercutir em sua situação financeira. No amor, mudanças positivas estão em curso e a noite tem tudo para ser perfeita na paquera e no romance.

Sagitário

Se você tem altas expectativas para hoje, saiba que não vai ficar na mão, Sagita! Essa quinta tem potencial para ser maravigold e os astros vão mandar muitos estímulos para transformar seus projetos e ideais em realidade. Só não convém ir com muita sede ao pote, isso porque seus planos podem esbarrar em obstáculos e contratempos não estão descartados nas primeiras horas da manhã. Mas não esquenta, pois o clima volta a ficar positivo e o restante do dia tem tudo para ser glorioso. Vênus segue em sua companhia e sorri para a Lua, indicando um período de alegrias, boas novas e surpresas deliciosas, ainda mais no amor. Seu charme estará irresistível na pista e alguém que combina super contigo pode se apaixonar por você.

