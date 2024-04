Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/04/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (25), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Bom dia para sair da rotina, experimentar algo diferente ou viver uma experiência totalmente nova. No trabalho, você terá mais disposição para sair da sua zona de conforto e assumir um desafio interessante, Caprica. Mas faça a sua parte e não conte tanto com a sorte no final da manhã. Se está procurando emprego, espalhe a notícia entre os amigos! Seu lado solidário se destaca e você pode se interessar por um projeto social. À noite, um programa com o mozão fica mais animado se contar com a presença dos amigos também. Alguém da turma pode assumir o papel de cupido e apresentar uma pessoa interessante se o seu coração está vago.

Aquário

Você pode dar uma importância maior ao que as pessoas pensam a seu respeito nesta quinta, meu cristalzinho. Se quer causar uma boa impressão, capriche na hora de se produzir e dê uma atenção extra às pequenas coisas, que costumam passar despercebidas. A sua ambição também cresce e pode dar o empurrãozinho que faltava para você disputar uma promoção ou correr atrás de um novo emprego, por exemplo. Só tente equilibrar a vida profissional com o tempo que dedica à família porque pode pintar cobrança. Se está na pista, diminua um pouco as expectativas e esqueça o passado. Você e o mozão podem ter boas novas nas finanças do casal.

Peixes

A Lua destaca seu lado aventureiro e você pode topar um programa de última hora sem pensar duas vezes. No trabalho, porém, use esse lado curioso para aprender mais e cuidar de assuntos rotineiros sem perder o foco. Mas é melhor adiantar o que puder, Peixes, porque há risco de perder informação importante ou de pintar mal–entendido na comunicação com colegas e clientes que estão longe. Ainda bem que o astral melhora à tarde! O desejo de viver intensamente cada momento pode ser o que faltava para criar coragem e se aproximar daquele crush das redes sociais. Seu jeito descontraído e animado tem tudo para contagiar os momentos a dois.

Áries

O seu lado intuitivo segue em destaque e pode ter papel importante na hora de fazer algumas escolhas no trabalho, meu cristalzinho. As mudanças também devem movimentar esta quinta, mas será preciso um pouco mais de cuidado ao lidar com dinheiro na parte da manhã. Em compensação, pode fechar negócios lucrativos. À noite, pode ser divertido explorar seu interesse por assunto místico ou religioso, e até meditar. Que tal tirar um tempinho para rever algumas atitudes que tomou nos últimos tempos? O desejo e a sensualidade animam o romance, mas aposte em um encontro mais íntimo. Na paquera, a atração física será seu maior trunfo para se dar bem.

Touro

Os relacionamentos seguem em alta e você pode deixar a solidão de lado se buscar a companhia de amigos ou familiares próximos. Parceria ou sociedade profissional conta com a proteção da Lua e as coisas se ajeitam melhor no serviço se você deixar a individualidade de lado e investir no coletivo. Só não vale bater o pé e exigir que tudo seja feito do seu jeito, porque isso pode causar atritos com os colegas, tá? O jeito é buscar um meio–termo para manter a harmonia à sua volta. Planos para um programa fora da rotina animam o romance, especialmente se juntarem os amigos em comum. Uma amizade com benefícios pode emplacar e virar algo sério.

Gêmeos

É hora de colocar foco total no trabalho, Gêmeos, e aproveitar para dar uma boa adiantada nas tarefas de rotina. Talvez tenha que redobrar o esforço para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, mas as estrelas avisam que o saldo será positivo no final das contas. Só não vale exagerar e assumir mais tarefas do que consegue dar conta, senão, sua saúde vai sair perdendo. Se pensa em mudar a alimentação ou iniciar uma atividade física, vá em frente! Os elogios vão compensar todo esse esforço. Com os assuntos do dia a dia ocupando boa parte do seu tempo, o mozão pode fazer cobranças. A paquera talvez não corra da maneira que estava sonhando.

Câncer

Esta quinta tem tudo para correr às mil maravilhas, Câncer, cortesia das vibes positivas da Lua em seu paraíso astral! Aproveite para fazer uma fezinha, entrar em um sorteio ou participar de uma rifa. No trabalho, tire proveito da criatividade e da habilidade para lidar com as pessoas. Vale se divertir com os amigos e pesquisar sobre um programa diferente, mas deixe para fazer isso depois do expediente se não quiser receber cobranças no serviço. Seu jeito sedutor e simpático não passa despercebido e pode chover contatinhos nas redes sociais à noite. Há sinal de momentos doces e cheios de carinho com o mozão, mas não deixe os amigos interferirem demais na relação.

Leão

Logo cedo, foque no que pode ser feito rapidamente para finalizar as tarefas de rotina. Você vai encarar os problemas com mais responsabilidade e menos drama, o que tem tudo para causar boa impressão nos colegas. Mas a manhã reserva alguns desafios e talvez tenha que se dividir entre o trabalho e as cobranças do pessoal de casa. Lembranças do passado prometem aquecer seu coração à noite. Bom momento para dar uma geral nos armários e descartar tudo o que não usa mais. Se tem compromisso, pegue mais leve nas cobranças e nas críticas e foque nos momentos de paixão. Há chance de topar com um amor antigo e até reacender esse romance.

Virgem

A comunicação continua em destaque nesta quinta e pode ser o seu grande trunfo para melhorar as vendas, se destacar no marketing ou brilhar nas redes sociais. Mas como nem tudo é perfeito, boatos ou mal–entendidos podem incomodar no final da manhã. Escolha as palavras com cuidado e não fale demais com alguém que conhece apenas superficialmente, especialmente sobre assuntos que não domina totalmente. Se precisa desabafar ou busca um conselho, os amigos podem ajudar. Um astral gostoso e descontraído tem tudo para melhorar os momentos com o par. Se está saindo com alguém ou tem um crush em vista, o lance pode ficar sério rapidinho.

Libra

Nesta quinta, você vai buscar segurança e estabilidade, seja na vida financeira, pessoal ou amorosa. Valorize o que você já conquistou, Libra, mas fuja de negócios arriscados que podem colocar as suas posses em risco. E como as finanças contam com excelentes energias, é um bom momento para buscar outras alternativas de renda ou até assumir um trabalho extra pra engordar o bolso. Se anda pensando em investir na sua saúde, ou fazer um procedimento estético mais caro, aproveite para pesquisar o assunto à noite. Se tem compromisso, você vai sonhar com estabilidade, mas não vale sufocar o par. Não há sinal de novidade ou agitos na conquista.

Escorpião

Se depender da Lua, fica mais fácil cuidar de assuntos particulares e colocar as suas coisas em ordem nesta quinta. Pela manhã, porém, talvez não seja tão fácil trabalhar em parceria ou pedir a colaboração dos outros, Escorpião. Se não tiver jeito, é melhor guardar algumas críticas para si mesmo e não exigir que os outros façam tudo da maneira que você quer. À noite, a sorte vai sorrir para o seu lado e pode se dar bem em jogo ou aposta. Mas é nos relacionamentos pessoais que você vai brilhar! Tudo indica que o romance corre às mil maravilhas, com direito a mimos e muito carinho. A paquera pode surpreender e fazer o seu coração bater mais rápido!

Sagitário

Você começa esta quinta sonhando com descanso e sossego, Sagita. Mas se precisa encarar o trabalho, o jeito é criar coragem e colocar as mãos na massa. Tarefas que podem ser feitas a sós e que dependem apenas da sua iniciativa vão deslanchar numa boa, mas tente agir de maneira discreta. Na parte da manhã, a saúde entra em foco e vale a pena procurar um especialista se alguma coisa estiver incomodando. Seu lado saudosista se destaca à noite e pode pintar saudade de familiares que não vê há um tempo. Se tem compromisso, pegue leve e fuja de qualquer confusão para não arrumar encrenca com quem ama. Caso escondido com um ex não está descartado.

