HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 28/03/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'feriadou'. Confira:

Capricórnio

O dia começa todo trabalhado na maravilhosidade e você vai quintar de braços dados com a sorte, cabrinha! Pode alcançar objetivos importantes logo nas primeiras horas da manhã e terá sucesso em tudo o que fizer. Pra melhorar, Vênus e Urano revelam que as finanças e os assuntos do coração vão ficar repletos de estímulos, portanto, não há do que reclamar. Só será preciso dar uma maneirada e evitar excessos a partir da tarde, quando a Lua troca vibes nervosinhas com os astros e recomenda a pegar mais leve em tudo. Bagacinhas podem marcar presença nos contatos sociais e algumas relações podem ficar na corda bamba por causa de fofocas. Também não convém misturar amizade com paixão porque pode dar confusão.

Aquário

Quintou bem quintado e você vai receber sinal verde dos astros para faturar, aquariane! Saturno abre o dia em sintonia com a Lua e avisa que o período será redondinho no trabalho e nas finanças. Tudo indica que vai subir mais um degrau na profissão e isso deve contribuir para melhorar os seus ganhos. Vênus também traz vibes maravilindas e garante que o momento é ideal para realizar suas ambições materiais. O convívio com parentes e pessoas próximas fica favorecido na parte da manhã, mas pode ser palco de tretas depois do almoço. Muita calma nessa hora para não exagerar na rebeldia e na teimosia, pois pode dar ruim com seus queridos, inclusive o mozão. A paquera também ficará sujeita a altos e baixos.

Peixes

Tudo indica que você vai quintar com muitos planos engatilhados e não vai faltar energia nem sorte para colocar suas ideias em ação. Vênus segue iluminando seu signo e troca likes com Urano, anunciando um período perfeito sem defeitos nos contatos em geral, isso sem falar que suas qualidades e seus talentos estarão tinindo, o que deve render elogios no trabalho e mais dinheiro no bolso. Seus encantos vão bombar na paquera e uma paixão a primeira vista pode brotar. Só vá com calma a partir da tarde, pois fatos inesperados e malentendidos podem rolar e minar suas expectativas. Esclareça logo qualquer zica ou diferença com o love.

Áries

Véspera de feriado e hoje você pode acelerar o ritmo para atender todas as demandas. Vai querer fazer tudo e o quanto antes e a meta deve ser mesmo otimizar o tempo porque ele vai render bem mais no período da manhã. Você conseguirá se concentrar nos deveres, focar no serviço e também pode ter boas oportunidades para faturar uma grana extra. Mas Júpiter alerta que o dinheiro pode entrar e sair com a mesma facilidade e aconselha a dobrar a cautela com gastos e despesas na parte da tarde. Muita calma nessa hora para não perder o controle das contas ou, o que é pior, fazer dívida sem necessidade. No amor e no sexo, o astral vai oscilar e tretas podem rolar: pegue leve na possessividade.

Touro

Você vai quintar com ótimas promessas das estrelas e pode fazer excelentes parcerias na vida pessoal ou profissional. Se procura uma vaga, não perca tempo e corre falar com amigos e conhecidos, pois pode receber dicas e conselhos valiosos na parte da manhã. Para quem está firme no serviço, o período será perfeito para se destacar, ainda mais em grupos e equipes. Mas o clima muda durante a tarde e será preciso muito tato e paciência para se entrosar bem com todos. No amor, tudo vai fluir numa ótima nas primeiras horas do dia e boas novas estão previstas, mas depois há risco de tretas com o xodó. Se está na pista, desencontros podem rolar e convém confirmar certinho o rolê pra não ficar na mão.

Gêmeos

O feriadão tá chegando e tudo indica que hoje você vai ralar dobrado para colocar as coisas em ordem no serviço, minha consagrada! Tá certinha e tem mais é que pegar firme no trabalho logo pela manhã porque será o melhor período para realizar as suas atividades e a chefia estará atenta aos seus esforços. Só não espere as mesmas vibes positivas na parte da tarde, quando o astral vai dar uma guinada e confusões podem acontecer. Malentendidos, puxadas de tapete e intrigas podem mexer com os seus nervos e isso tende a afetar até as suas relações pessoais. A paixão fica favorecida até a hora do almoço, mas depois convém pegar leve e agir com mais sutileza: Se está na pista, vá com calma e evite se expor.

Câncer

Que beleza, a Lua segue livre, leve e solta em seu paraíso e essa vibe vai deixar você no maior astral, meu docinho de coco! Tudo deve caminhar de acordo com os seus planos e se uma viagem faz parte da programação, pode ir arrumando as malas. Surpresas deliciosas estão previstas em atividades diferentes, passeios e outras coisas que fizer fora da rotina. O melhor é que há chance de conhecer alguém que é seu número e pode te fazer feliz. Só não convém marcar bobeira a partir da tarde, quando o clima fica meio confuso nos contatos e bagacinhas não estão descartadas, ainda mais com gente do seu círculo de amizades. À noite, aposte nos laços de afeto, amor e confiança para ficar numa boa com o xodó.

Leão

E aí, leãozinho, já definiu o que fazer no feriadão? Bora combinar com os parentes, as pessoas queridas e o mozão porque o astral tá propício para tomar decisões, planejar o roteiro e o principal é que dinheiro não deve faltar. O período da manhã vai reunir excelentes oportunidades para você se mexer, ir à luta e incrementar seus ganhos, mas não deixe nada para mais tarde porque contratempos e imprevistos podem surgir depois do almoço e atrapalhar os seus planos. Também não será o melhor momento para resolver as coisas, ao contrário, você pode esquentar a cabeça e bater de frente com quem te contraiar. Ressentimentos podem vir à tona na paixão e não convém criar muitas expectativas, sobretudo à noite.

Virgem

Querendo novidades no trabalho, dinheiro no bolso e amor no coração? Pode levantar as mãos para o céu e agradecer, virginianjo, porque se depender de Saturno, Vênus e Urano seus desejos têm tudo para decolar. Esses astros espalham vibes superpositivas e dão o maior apoio para você transformar seus sonhos em realidade. O período da manhã será propício para realizar mudanças, sobressair em suas atividades, faturar uma graninha e, de quebra, firmar o romance com o love. Pena que a Lua não estará muito camarada, vai confrontar alguns astros a partir da tarde e pode colocar pedrinhas no seu caminho. Sabendo disso, vale se precaver, tomar as redeas da situação e melhorar a comunicação para não atrair tretas e atritos nos contatos.

Libra

Tá esperando o pagamento entrar para definir o roteiro do feriado? Então vai se planejando porque tudo indica que a grana vai chegar até as suas mãos, ainda mais no período da manhã. Sua dedicação no serviço vai dar bons frutos e além de receber elogios dos chefes, você pode ganhar uma gratificação ou aumento. Se trabalha por conta, não ficará de fora e também vai contar com ótimas chances de faturar com vendas, compras, trocas e negociações. Mas será preciso ligar o radarzinho a partir da tarde e administrar o dindim com sabedoria e disciplina: as tentações de consumo não serão poucas e não será fácil controlar a vontade de gastar. O clima vai ficar vibrante na paixão, mas conflitos podem pintar.

Escorpião

Hoje os escorpiamores vão surfar no mar de oportunidades e as ondas positivas virão de Saturno e Vênus. Os dois seguem no seu paraíso e estão mancomunados com os astros para te favorecer, enviando vibes generosas e estimulantes para você se dar bem no trabalho, nas finanças e na vida pessoal. A Lua também joga no seu time e, além de estar em seu signo, esparrama energias maravilindas para você alcançar o que deseja no período da manhã. O problema é que o clima muda a partir da tarde e talvez tenha que driblar uns perrenguinhos, especialmente no amor. Mesmo com seu charme e carisma turbinados, há risco de enfrentar umas paradas indigestas, então, procure minimizar as diferenças com o crush ou o mozão.

Sagitário

O feriado tá batendo na porta e a meta é garantir uma graninha extra? Então aproveite as energias generosas que vão rolar logo nas primeiras horas do dia, porque o momento será propício para lucrar com coisas que você sabe fazer. Se está sem trabalho, pode faturar algum com encomendas e atividades que tenha condições de tocar em casa. Negócios com parentes e pessoas de sua confiança também estarão favorecidos no período da manhã. Mas não espere muito depois do almoço, pois o clima fica truncado e a Lua no inferno astral aponta aborrecimentos. Cuide bem da saúde e evite se sobrecarregar com muitas tarefas. Paqueras podem deixar a desejar e o romance vai pedir ajustes: melhore a sintonia com o love.

